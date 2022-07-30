Gustavo Henrique kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, boyu ve kilosu kaç? Kariyeri!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique kimdir merak ediliyor. Peki, Gustavo Henrique kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, forma numarası kaç, hangi mevkide oynuyor, mevkisi ne, boyu kaç, kilosu kaç, burcu ne? İşte tüm detaylar...

GUSTAVO HENRİQUE KİMDİR?

Gustavo Henrique Vernes (24 Mart 1993, Sao Paulo), Gustavo Henrique olarak bilinir. Süper Lig kulübü Fenerbahçe'de stoper olarak oynayan Brezilyalı futbolcudur.

Gustavo Henrique doğum tarihi : 24 Mart 1993

Gustavo Henrique kaç yaşında : 29 yaşında

Gustavo Henrique nereli : Brezilya

Gustavo Henrique hangi mevkide oynuyor : Defans / Stoper

Gustavo Henrique hangi takımda : Fenerbahçe

Gustavo Henrique boyu kaç : 1,96 m

Gustavo Henrique kilosu kaç : 84 kg

Gustavo Henrique burcu ne : Koç

KULÜP KARİYERİ

Sao Paulo'da doğan Gustavo Henrique, erken yaşta Salvador, Bahia'ya taşındı. Santos'a katıldıktan sonra 2007'de memleketine geri dönmeden önce kariyerine Vitória'nın genç kadrosunda başladı.

Gustavo Henrique ve ilk Série A maçına 17 Haziran 2012'de deplasmanda 0-1 yenildikleri Flamengo karşısında çıktı. İlk golünü bir sonraki yılın 24 Temmuz'unda , sezonun Copa do Brasil için CRAC'a karşı 2-0 yendikleri deplasmanda attı.

Eylül 2013'ün ortalarında, Gustavo Henrique, Durval'ın kadroda düşünülmemesi ile ilk onbirde Durval'ın yerini aldı.İlk lig golünü 27 Ekim'de Corinthians'a karşı 1-1 berabere kaldıkları maçta attı.Yaklaşık bir ay sonra deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Vasco da Gama karşısında ikinci golünü attı. Şubat 2014'ün sonlarında, Gustavo Henrique dizinden sakatlandı ve altı ay sahalardan uzak kaldı. Ekim ayındatakıma geri döndü, ancak sadece sezonun geri kalanını yedek kulübesinde geçirdi.

Gustavo Henrique, sakatlığının ardından ilk maçını 1 Şubat 2015'te evinde 3-0 kazandıkları Ituano karşısında oynadı. Ağustos ayında, yeni teknik direktör Dorival Júnior'un gelişinden sonra, yeni sözleşme imzalayan Werley'den sonra tekrar ilk 11'deki yerini aldı. 29 Şubat 2016'da Gustavo Henrique sözleşmesini Ocak 2020'ye kadar uzattı.Kampanya sırasında tartışmasız bir başlangıç yaptı ve 12 Haziran'da Santa Cruz'a karşı 2-0'lık bir galibiyetle başlayarak kulüpteki 100. maçını tamamladı.Ancak Eylül ayında, diğer dizinden sakatlandı ve altı ay daha sahalardan uzak kaldı.

Gustavo Henrique, 14 Ağustos 2017'de Fluminense ile 0-0 berabere kaldıkları maçta sahalara geri döndü. 10 Eylül'de Corinthians'a karşı evinde 2-0 kazandıkları maçta bir dizinden daha sakatlandı ve yılın geri kalanında sahalardan uzak kaldı. Gustavo Henrique, Copa Libertadores'teki ilk maçına 5 Nisan 2018'de çıktı ve Renato'nun yerine 1-0 yendikleri Estudiantes maçına çıktı.

Flamengo

Aralık 2019'da Gustavo Henrique, Flamengo ile 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere bir ön sözleşme imzaladı

Fenerbahçe

Fenerbahçe, 26 Temmuz 2022'de oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.