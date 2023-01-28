Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un sezon başında ısrarla transfer ettirdiği Gustavo Henrique'nin takımdan ayrılması bekleniyor. Futbolseverler ise arama motorlarında Gustavo Henrique Fenerbahçe'den gidiyor mu? Gustavo Henrique Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Gustavo Henrique hangi takıma gidecek? sorularını araştırıyor.

Fenerbahçe'de Samet Akaydın'ın gelişiyle iyice gözden düşen Gustavo Henrique pozisyonlarda yavaş kalmasıyla da tepki topluyordu. Çıkan iddiaların ardından ise Gustavo Henrique Fenerbahçe'den gidiyor mu? Gustavo Henrique Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Gustavo Henrique hangi takıma gidecek? soruları aratıldı. İşte detaylar...

GUSTAVO HENRİQUE FENERBAHÇE'DEN GİDİYOR MU?

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un sezon başında ısrarla transfer ettirdiği Gustavo Henrique'nin takımdan ayrılması bekleniyor. Samet Akaydın transferini gerçekleştiren sarı-lacivertlilerde yeterli performansı gösteremeyen Brezilyalı savunmacının, sezonun ikinci bölümünde TFF'ye bildirilecek listede yer alması beklenmiyor. Toplamda 2.8 milyon euro ödeme yapacak olan Fenerbahçe, Gustavo'nun bonservisini almamak için Flamengo ile görüştü. Brezilya temsilcisi oyuncuyu adres göstererek, "Kendisi dönmek isterse konuşuruz ancak şu an için opsiyonu kullanmak zorundasınız." cevabı verildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kurmayları Gustavo ile görüşerek takımdan ayrılmasını talep etti. Deneyimli stoperin İstanbul'da mutlu olduğu ve kalmak istediği öğrenildi. Yönetimin ise Brezilyalı savunmacıyı ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği de gelen haberler arasında.

Jorge Jesus'un büyük beklentilerle transfer ettirdiği 29 yaşındaki stoper, bu sezon 22 maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı.