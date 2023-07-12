Fenerbahçe'de yabancı sayısının artmasıyla birlikte Gustavo Henrique'nin takımdan ayrılma ihtimali gündeme geldi. Diğer ayrılma ihtimali olan futbolcular arasında Samatta ve Atilla Szalai de bulunuyor.

Fenerbahçe'de yabancı sayısının 16'ya ulaşmasıyla gözler ayrılacak futbolculara çevrildi. Tahmin edilmekte olan isimler arasında Gustavo Henrique'da yer alıyor ve bu nedenle Gustavo Henrique Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Soruları gündemdeki yerini koruyor. Taraftarlar, Gustavo Henrique Fenerbahçe'den gidecek mi? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Gustavo Henrique Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Gustavo Henrique Fenerbahçe'den gidecek mi?

GUSTAVO HENRİQUE FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

Kadrosunda en fazla 14 yabancı bulundurması gereken sarı-lacivertlilerde topun ağzında 8 futbolcu var. Fenerbahçe'de ayrılığına kesin gözüyle bakılan Samatta'nın dışında Attila Szalai de yolcu. Macar stoperin kısa süre içerisinde Alman ekibi Union Berlin'e transfer olması bekleniyor.

En fazla 14 yabancıyı tescil ettirebilecek olan sarı-lacivertlilerde Samatta, Atilla Szalai, Diego Rossi, Willian Arao, Gustavo Henrique, Joao Pedro ve Joshua King topun ağzındaki isimler.

GUSTAVO HENRİQUE KİMDİR?

Gustavo Henrique Vernes (24 Mart 1993, Sao Paulo), Gustavo Henrique olarak bilinir. Süper Lig kulübü Fenerbahçe'de stoper olarak oynayan Brezilyalı futbolcudur.