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Gürün'de deprem mi oldu? Gürün deprem şiddeti kaç?

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin hasara neden olduğu Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 20.19'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gürün'de deprem mi oldu? Gürün deprem şiddeti kaç?

Son Dakika: Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiSon Dakika: Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Gürün nerede? Gürün nereye, hangi ile bağlı?Gürün nerede? Gürün nereye, hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hasara neden olduğu Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 20.19'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, dün yaptığı açıklamada asrın felaketinden etkilenen Gürün'ün de afet bölgesi ilan edildiğini duyurmuştu. Gürün'de deprem mi oldu?

GÜRÜN'DE DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hasara neden olduğu Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 20.19'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, dün yaptığı açıklamada asrın felaketinden etkilenen Gürün'ün de afet bölgesi ilan edildiğini duyurmuştu.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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