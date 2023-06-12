CHP'li Gürsel Tekin verdiği demeçlerle çok konuşuluyor. Vatandaşlar ise sık sık Gürsel Tekin milletvekili mi? Gürsel Tekin ne iş yapar? Gürsel Tekin kiminle evli? Gürsel Tekin kaç yaşında? sorularını soruyor.

28 Mayıs seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinden sonra CHP'de hareketli günler başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa sesleri yükselirken partili isimler de çok araştırılıyor. Peki, Gürsel Tekin milletvekili mi? Gürsel Tekin ne iş yapar? Gürsel Tekin kiminle evli? Gürsel Tekin kaç yaşında?

GÜRSEL TEKİN MİLLETVEKİLİ Mİ?

1964 yılı Ardahan doğumlu olan siyasetçi 24., 25., 26. ve 27. Dönemlerde Milletvekilliği yapmıştır. 28. Dönem de milletvekili değildir.

Gürsel Tekin Twitter

GÜRSEL TEKİN NE İŞ YAPAR?

2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girmiş, 2014-2016 yılları arasında CHP Genel Sekreterliği görevini yürüten Gürsel Tekin, İlk ve orta öğrenimini Ardahan'da tamamlamasının ardından Lise öğrenimine Kars'ta başladı, 1981 yılında Kars Alpaslan Lisesi'nden mezun oldu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni kazandı fakat bazı sebeplerden dolayı yüksek öğrenimini sürdüremedi.

Gürsel Tekin

GÜRSEL TEKİN KİMİNLE EVLİ?

24., 25., 26. ve 27. Dönem Milletvekilliği yapan Gürsel Tekin, 2005-2021 yılları arasında Nihan Tekin ile evli kalmıştır. Şu anda Mehtap Özkan ile evlidir. Tekin'in Ulaş Nazım Tekin, Barış Tekin ve Gürsel Tekin isminde 3 çocuğu vardır.

GÜRSEL TEKİN KAÇ YAŞINDA?

1964 doğumlu siyasetçi 59 yaşındadır.