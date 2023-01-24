Gürsel Erol kimdir? Gürsel Erol kaç yaşında, nereli? Gürsel Erol hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Gürsel Erol hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Gürsel Erol'un kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Gürsel Erol kimdir? Gürsel Erol kaç yaşında, nereli? Gürsel Erol hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Gürsel Erol hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Gürsel Erol'un hayatını araştırıyor. Peki, Gürsel Erol kimdir? Gürsel Erol kaç yaşında, nereli? Gürsel Erol hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
GÜRSEL EROL KİMDİR?
1963 yılı Elazığ doğumlu olup Tunceli Pertek nüfusuna kayıtlıdır. Baba adı Zeynel, Anne adı Nurten'dir
İş adamı; lise mezunudur.
1991 yılında SHP Gençlik kolları genel başkanlığı, 1992-1995 yılları arasında SHP ve CHP Elazığ il başkanlığı görevlerini üstlendi. 1995 genel seçimlerinde CHP Elazığ 1.sıra Milletvekili adayı oldu. 1995-2014 yılları arasında Tunceli Eğitim Kültür Vakfı Genel Başkanlığı ve Alevi sivil Toplum Örgütlerinde Yöneticilik yaptı.
26. Dönem Tunceli Milletvekili seçildi, İçişleri komisyonu CHP grup sözcülüğü görevini üstlendi.
18 ocak 2016 da CHP parti Meclisine seçildi.
27. dönem Elazığ milletvekili seçilen Gürsel EROL ,evli ve 3 çocuk babasıdır.