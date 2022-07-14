5 kez millî takımlara çağrılan Gürsel Aksel, 2 kez Türkiye U-21 ve 3 kez de Türkiye A forması olmak üzere toplam 5 kez millî formayı giyen Gürsel Aksel kimdir? Gürsel Aksel kaç yaşındaydı, hangi takımda oynadı? Gürsel Aksel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GÜRSEL AKSEL KİMDİR?

Gürsel Aksel (10 Mayıs 1937, Uzunköprü - 13 Ekim 1978, Rize), Türk eski millî futbolcu ve teknik direktördü.

Kulüp takımları kariyeri

Manisa Gençlikspor'dan Göztepe'ye transfer oldu, aralıksız 17 yıl bu takımda oynadı ve 11 yıl kaptanlığını yaptı. Göztepe formasıyla 390 maçta 79 gol attı. Millî formayı 15 kez giydi. Futbolu 1972'de bıraktıktan sonra antrenörlük yaptı.

Millî takım kariyeri

5 kez millî takımlara çağrılan Gürsel Aksel, 2 kez Türkiye U-21 ve 3 kez de Türkiye A forması olmak üzere toplam 5 kez millî formayı giymiştir ve müsabakalarda 1 gol kaydetmiştir. Bu karşılaşmalardan hariç 12 kez Türkiye Ordu millî takımı için oynamıştır.

Teknik direktörlük kariyeri

1975-76 sezonunun son dört haftasında Göztepe'yi çalıştıran Aksel, daha sonra Orduspor, Boluspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdı. 13 Ekim 1978'de Rizespor'u çalıştırırken bir benzin istasyonundaki patlama sonucu hayatını kaybetti.

Hatırası

Gürsel Aksel, İzmir'in sembol futbolcularından biri oldu ve ölümünün ardından 23 Kasım 1978'de adı Göztepe Stadı'na verildi. 2015'te yıkılan bu stadın yerine yapılan ve 2020 yılında açılan Gürsel Aksel Stadyumu'nda da Aksel'in adı yaşatıldı.