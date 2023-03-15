Gürkan Üçüncü kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Gürkan Üçüncü'nün hayatı ve biyografisi!

Artvin'in Hopa Kaymakamlığı görevini bırakan Gürkan Üçüncü, AKP Trabzon Milletvekilliği için aday adayı oldu. Bunun ardından Gürkan Üçüncü'nün hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Gürkan Üçüncü kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, evli mi, hangi partili? İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Gürkan Üçüncü geliyor. Peki, Gürkan Üçüncü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir, nerede çalışıyor, hangi ilçenin kaymakamı? Gürkan Üçüncü'nün hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

GÜRKAN ÜÇÜNCÜ KİMDİR?

1988 yılındaRize'de doğdu. 2013 yılında Erciyes Üniversitesi İktisat Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümünden mezun oldu. Halen Erciyes Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu yönetiminde yüksek Lisansına devam etmektedir.

Memuriyet hayatına Vergi Denetim Kurulu'nda vergi müfettiş yardımcısı olarak başlayan Üçüncü, 103. dönem Giresun Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine intisap etti.

Samsun İlkadım ve Denizli Serinhisar ilçelerinde Kaymakam Refikliği yapan Gürkan Üçüncü İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'nda teftiş stajını tamamladı. Giresun Vali Yardımcılığı Vekilliği ile Giresun Dereli ve Çanakçı İlçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptıktan sonra yurtdışı stajı için gönderilen Üçüncü, İngiltere Liverpool Üniversitesi'nde İngilizce dil eğitimi aldı.

103. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu tamamlayıp İzmir Beydağ İlçesine atanan daha sonra Adana Aladağ Kaymakamı olarak görev yapan Gürkan Üçüncü, 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanımızın tensipleri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla 17/09/2021 tarihi itibariyle Hopa ilçemizdeki görevine başlamıştır. Kaymakam Üçüncü evli olup, İngilizce bilmektedir.

Milletvekili Aday Adaylığı için Artvin Hopa Kaymakamlığı görevinden istifa eden Gürkan Üçüncü Milletvekili Aday Adaylığı başvurusunda bulundu.