Güldür Güldür Show'un resmi hesabından yapılan açıklama göre Erdem Yener, Hasibe Eren ve Gürhan Altundaşar'ın 10. sezonda Güldür Güldür kadrosunda yer alacağı belirtildi. Ardından Gürhan Altundaşar'ın hayatı merak edildi. Peki, Gürhan Altundaşar kimdir? Gürhan Altundaşar kaç yaşında, nereli? Gürhan Altundaşar hayatı ve biyografisi nedir?

Çok Güzel Hareketler 2 adlı komedi programında oynamıştı. Bir dönem ise Merve Dizdar ile evli kaldı. Peki, Gürhan Altundaşar kimdir? Gürhan Altundaşar kaç yaşında, nereli? Gürhan Altundaşar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GÜRHAN ALTNDAŞAR KİMDİR?

Oyuncu Gürhan Altundaşar, 1984 yılında Ankara'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Çeşitli tiyatrolarda yer aldıktan sonra 2013 yılında İstanbul'a taşındı.

2016 yılında Yılmaz Erdoğan yönetimindeki BKM Mutfak ekibine katıldı. 2018'de kendisi gibi oyuncu olan Merve Dizdar ile evlendi. 2019 yılında Organize İşler Sazan Sarmalı adlı sinema filminde rol aldı, aynı yıl Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Çok Güzel Hareketler 2 adlı komedi programında yer almaya başladı. Bu programdaki "Açın Kapıyı" skeçlerinde canlandırdığı "Necdet" karakteri ile geniş kitlelere ulaştı.

MERVE DİZDAR GÜRHAN ALTUNDAŞAR BOŞANDI MI?

Merve Dizdar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gürhan Altundaşar'la ayrıldıklarını açıkladı. Yasak aşk ve aldatma iddialarına da cevap veren Merve Dizdar: "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler" dedi.