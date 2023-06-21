Gürel Aydın kimdir, serveti ne kadar? Gürel Aydın Fenerbahçe başkanlığına aday mı?

İş dünyasının tanınan isimlerinden Gürel Aydın, spor dünyasında da adından söz ettiriyor. Peki, Gürel Aydın kimdir? Gürel Aydın Fenerbahçe başkanlığına aday mı?

Gürel Aydın, Güray Grup Yönetim Kurulu Başkanıdır. Turizm sektöründe faaliyet göstermektedir. TED Atakent Koleji Yönetim Kurulu Başkanlığı, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği, Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu Üyeliği olmak üzere bazı görevler de üstlenmektedir. Son dönemde de Fenerbahçe gündeminde adı sıkça geçiyor. Peki, Gürel Aydın kimdir? Gürel Aydın Fenerbahçe başkanlığına aday mı?

GÜREL AYDIN KİMDİR?

Güray Grup Yönetim Kurulu Başkanı olan Gürel Aydın, Turizm sektöründe faaliyet göstermektedir. TED Atakent Koleji Yönetim Kurulu Başkanlığı, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği, Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu Üyeliği olmak üzere bazı görevler de üstlenmektedir.

GÜREL AYDIN FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINA ADAY MI?

Gürel Aydın'ın Fenerbahçe başkanlığına aday olacağı yönünde sosyal medyada çeşitli iddialar var ancak henüz bu konuda resmi açıklama yapılmadı.