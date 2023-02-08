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Gürcistanlı spiker Natela Alazova kimdir? Türk bayrağı rozeti takan Gürcistanlı sunucu kim?

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Gürcistanlı spiker Natela Alazova kimdir? Türk bayrağı rozeti takan Gürcistanlı sunucu kim?

Gürcistanlı spiker Natela Alazova, canlı yayına yakasında Türk bayrağı rozetiyle çıktı. Peki, Gürcistanlı spiker Natela Alazova kimdir? Türk bayrağı rozeti takan Gürcistanlı sunucu kim?

Gürcistanlı spiker, canlı yayına yakasında Türk bayrağı rozetiyle çıktıGürcistanlı spiker, canlı yayına yakasında Türk bayrağı rozetiyle çıktı
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Gürcistanlı spiker kim? Gürcistanlı spiker Natela Alazova, canlı yayına yakasında Türk bayrağı rozetiyle çıktı. Peki, Gürcistanlı spiker Natela Alazova kimdir? Türk bayrağı rozeti takan Gürcistanlı sunucu kim? İşte detaylar...

GÜRCİSTANLI SPİKER KİM?

Gürcistanlı spiker, canlı yayına yakasında Türk bayrağı rozetiyle çıktı Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Gürcistan'da bir televizyon kanalındaki ana haber spikeri canlı yayına yakasında Türk bayrağı rozetiyle çıktı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Gürcistan'da bir televizyon kanalındaki ana haber spikeri canlı yayına yakasında Türk bayrağı rozetiyle çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dünyadan destek gelmeye devam ediyor. Gürcistan'da AktualTv isimli kanalda ana haber spikeri olan Natela Alazova canlı yayına yakasında Türk bayrağı rozetiyle çıktı. Gürcistanlı spiker, deprem haberini sunmasının ardından, "Başınız sağ olsun kardeş Türkiye. Acınız acımızdır, kederiniz kederimizdir. Tüm kalbimizle sizlerin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Gürcistan'ın Marneuli şehrinde Türkiye'deki depremzedelere yardım toplamaya başlanırken, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin talimatıyla da deprem bölgelerine 100 kişilik özel arama-kurtarma ekibi gönderildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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