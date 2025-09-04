Gürcistan Türkiye maçı ne maçı, Dünya Kupası eleme maçı mı?

Türkiye, Dünya Kupası yolundaki ilk sınavını Gürcistan deplasmanında verecek. Ay-yıldızlılar, E Grubu'ndaki açılış maçında sahaya 3 puan için çıkacak.

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk sınavında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

MAÇIN HAKEM KADROSU

Mücadelede düdüğü İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa çalacak. Massa'nın yardımcıları yine aynı ülkeden Filippo Meli ve Stefano Alassio olacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Matteo Marcenaro olarak belirlendi.

TÜRKİYE'NİN GRUP RAKİPLERİ

Ay-yıldızlılar, E Grubu'nda Gürcistan'ın yanı sıra İspanya ve Bulgaristan ile de Dünya Kupası bileti için yarışacak.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ FORMAT

2026 yılında ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda 48 takım mücadele edecek. Avrupa kıtasından 16 ekip turnuvada yer alacak. Kasım ayında sona erecek grup maçlarında lider olan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

İkinci olan takımlar ise UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 ekiple birlikte toplam 16 takım halinde play-off oynayacak. Bu karşılaşmalar 2026 yılının mart ayında yapılacak ve 4 takım daha Dünya Kupası vizesi alacak.

TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın Gürcistan maçı için belirlenen aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler : Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma : Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet : Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

GÜRCİSTAN'IN ADAY KADROSU

Teknik direktör Willy Sagnol tarafından açıklanan Gürcistan'ın 24 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleciler : Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Luka Gugeshashvili (PAOK), Davit Kereselidze (Dila Gori)

Defans : Guram Kashia (Slovan Bratislava), Otar Kakabadze (Cracovia), Irakli Azarov (Shakhtar Donetsk), Luka Lochoshvili (Nürnberg), Giorgi Gocholeishvili (Hamburg), Saba Goglichidze (Udinese), Saba Khvadagiani (Maccabi Netanya)

Orta Saha/Forvet: Giorgi Kvernadze (Frosinone), Giorgi Kochorashvili (Sporting), Anzor Mekvabishvili (Craiova), Nika Gagnidze (Kolos Kovalivka), Vladimer Mamuchashvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Estoril Praia), Giorgi Tsitaishvili (Metz), Giorgi Abuashvili (Metz), Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Budu Zivzivadze (Heidenheim), Giorgi Guliashvili (Sarajevo), Georges Mikautadze (Olympique Lyon)

MİLLİ TAKIM MAÇA HAZIR

A Milli Futbol Takımı, E Grubu'ndaki Gürcistan mücadelesi öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Oyuncular, ısınma koşularının ardından pas ve top kapma çalışmaları yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Gürcistan karşılaşmasına yönelik son taktik çalışma gerçekleştirildi.