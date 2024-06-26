Gürcistan Portekiz maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Gürcistan Portekiz maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Gürcistan Portekiz maç özeti! EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Gürcistan Portekiz maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Gürcistan Portekiz maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Gürcistan Portekiz maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Gürcistan Portekiz maç özeti!

GÜRCİSTAN - PORTEKİZ MAÇ ÖZETİ

Gürcistan Portekiz maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

GÜRCİSTAN - PORTEKİZ MAÇI GENİŞ ÖZETİ

Gürcistan Portekiz maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz.

GÜRCİSTAN - PORTEKİZ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Gürcistan Portekiz maçı 1-0'lık Gürcistan üstünlüğüyle devam ediyor.

GÜRCİSTAN - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMANDI?

Gürcistan Portekiz maçı 26 Haziran 2024 Çarşamba günü oynandı.

GÜRCİSTAN - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Gürcistan Portekiz maçı canlı olarak TRT Spor'dan yayınlandı.