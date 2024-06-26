Gürcistan Portekiz'i yeniyor mu 2024?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'nda Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya geliyor.
Arena AufSchalke Stadı'nda22.00'de başlayan müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetiyor. Peki, Gürcistan Portekiz'i yeniyor mu 2024?
GÜRCİSTAN PORTEKİZ'İ YENİYOR MU?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'ndaGürcistan ile Portekiz karşı karşıya geliyor.
Arena AufSchalke Stadı'nda22.00'de başlayan müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetiyor.
Gürcistan'ın gruptan çıkmak adına Portekiz'i yenmesi gerekecek.
Oynadığı 2 karşılaşmada 6 puan alan Portekiz, son maçlar öncesinde gruptan lider çıkmayı garantilemişti.
Grupta 2 maç sonunda topladığı 1 puanla son sırada yer alan Gürcistan'ın üst tura yükselmek adına kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor.
Maçta son durum: