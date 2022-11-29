Gürcistan pasaport istiyor mu? Gürcistan Türklerden vize istiyor mu?

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GÜRCİSTAN PASAPORT İSTİYOR MU?

Sarp Sınır Kapısında 31 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan ' Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Gürcistan Hükümeti Arasındaki 4 Nisan 1996 Tarihli Vize Kolaylığı Anlaşmasına Yapılacak Olan Eklemeler ve Değişiklikler Hakkında Protokol" 10.10.2011 tarih ve 2011/2333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 22.10.2011 tarih ve 28092 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Protokol, iki ülke vatandaşlarının birbirilerinin ülkelerine kimlik kartıyla seyahatine imkan tanımakta ve her iki ülke vatandaşlarının her girişte 90 günü aşmayan süre için Gürcistan'a vizesiz olarak girme ve ülkesinde kalma imkanı sağlamaktadır.

Söz konusu Protokol'ün 4. maddesi uyarınca kimlikle geçiş uygulaması 10 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Buna göre; Türkiye ile Gürcistan vatandaşlarının kimlik kartlarıyla seyahatlerine ilişkin hususlar aşağıya çıkarılmıştır.

1.Türk vatandaşları Gürcistan'a, Gürcistan vatandaşları da Türkiye'ye kimlik kartlarıyla seyahat edebileceklerdir.

2.Türkiye ile Gürcistan arasında mevcut vize rejimine göre, iki ülke vatandaşları her girişte 90 günü aşmayan turistik amaçlı seyahatleri için Gürcistan'a vizesiz olarak girecek ve bu süre bitmesinden önce çıkış yapacaktır.

3.İki ülke vatandaşlarının kimlik kartlarıyla seyahatleri, yalnızca Türkiye ile Gürcistan arasında mümkün olacak ve üçüncü ülkelere seyahatler için geçerli ulusal pasaportlarını kullanacaklardır

4.Türkiye veya Gürcistan'da herhangi bir sebeple 90 günden fazla ikamet etmek isteyenler ile turistik amacın dışında seyahat edecekler ülkeye giriş-çıkışlar, seyahatleri ve ülkede kalışları esnasında geçerli pasaport kullanmakla yükümlüdürler.

5.Ek'de bir örneği olan iki dilli "Giriş-Çıkış Formu" üzerine giriş-çıkış damgaları tatbik edilerek Türk ve Gürcistan vatandaşlarına verilecektir. Her iki ülke vatandaşları bu belgeleri Türkiye'de ve Gürcistan'da bulundukları süre içerisinde beraberinde taşıyacaklar ve giriş-çıkışlar sırasında kimlik kartlarıyla birlikte hudut kapısındaki görevlilere ibraz edeceklerdir.

08/03/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 1. maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları, Resmi Gazete'nin 11 Nisan 2013 tarih ve 28615 sayılı nüshasında yayımlanan Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 52. maddesi gereğince değiştirilmiştir.

Değişiklik uyarınca, 11/04/2013 tarihinden itibaren Gürcistan'a çıkış yapacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına 15 lira harç alınacaktır.