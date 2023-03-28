Gürcistan - Norveç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Gürcistan - Norveç maçının yayını var mı, nerede oynanıyor, canlı yayın nerede?
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Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Gürcistan - Norveç maçı oldu. Peki, Gürcistan - Norveç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Gürcistan - Norveç maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Gürcistan - Norveç maçı ne zaman başlayacak? Gürcistan - Norveç maçının özeti nerede yayınlanır? Gürcistan - Norveç maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...
UEFA Euro 2024 Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Gürcistan - Norveç maçı olacak. Peki, Gürcistan - Norveç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Gürcistan - Norveç maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...
Gürcistan - Norveç UEFA Euro 2024 Eleme maçı 28 Mart 2023 Salı günü yani bugün saat 19:00 'da başlayacak.
Gürcistan - Norveç maçını S Sport + ve S Sport 2 ekranlarından şifresiz izleyebilirsiniz.
Maç, Batum'da, Batumi Stadyumu'nda oynanacak.