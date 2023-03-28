Gürcistan - Norveç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Gürcistan - Norveç maçının yayını var mı, nerede oynanıyor, canlı yayın nerede?

Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Gürcistan - Norveç maçı oldu. Peki, Gürcistan - Norveç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Gürcistan - Norveç maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Gürcistan - Norveç maçı ne zaman başlayacak? Gürcistan - Norveç maçının özeti nerede yayınlanır? Gürcistan - Norveç maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...