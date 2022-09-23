Gürcistan - Makedonya maçı ne zaman, hangi kanalda? Gürcistan - Makedonya maçı saat kaçta? Gürcistan - Makedonya maçı şifresiz mi, HD canlı izleme lin

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GÜRCİSTAN - MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Gürcistan - Makedonya arasında Boris Paiçadze Arena stadyumunda oynanacak mücadele 23 Eylül Cuma günü S Sport 2'den canlı olarak yayınlanacak.

GÜRCİSTAN - MAKEDONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Gürcistan - Makedonya arasındaki mücadele 23 Eylül Cuma günü saat 19:00'de başlayacak.