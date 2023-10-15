Gürcistan - Güney Kıbrıs maçı ne zaman? Gürcistan - Güney Kıbrıs maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Gürcistan - Güney Kıbrıs maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Gürcistan - Güney Kıbrıs maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gürcistan - Güney Kıbrıs maçı ne zaman?

15 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Gürcistan - Güney Kıbrıs maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Gürcistan - Güney Kıbrıs maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Gürcistan - Güney Kıbrıs CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Gürcistan- Güney Kıbrıs maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gürcistan- Güney Kıbrıs maçı ne zaman?

GÜRCİSTAN - GÜNEY KIBRIS MAÇI NE ZAMAN?

15 Ekim Pazar günü oynanacak olan Gürcistan - Güney Kıbrıs karşılaşması saat 16:00'da Tiflis'da, Mikeil Meshki Stadyumu'nda oynanacak ve S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GÜRCİSTAN - GÜNEY KIBRIS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Gürcistan - Güney Kıbrıs karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2 kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir.S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.