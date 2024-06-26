Gürcistan gruptan çıktı mı, elendi mi, kiminle eşleşti EURO 2024? Gürcistan gruptan nasıl çıkar?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'nda Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Peki, Gürcistan gruptan çıktı mı, elendi mi, kiminle eşleşti EURO 2024?
Arena AufSchalke Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Peki, Gürcistan gruptan çıktı mı, kiminle eşleşti EURO 2024? Gürcistan gruptan nasıl çıkar?
GÜRCİSTAN GRUPTAN ÇIKTI MI, ELENDİ Mİ?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'ndaGürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek.
Arena AufSchalke Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.
Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Bekim Zogaj yapacak.
GÜRCİSTAN KAZANMAK ZORUNDA
Gürcistan'ın gruptan çıkmak adına Portekiz'i yenmesi gerekecek.
Oynadığı 2 karşılaşmada 6 puan alan Portekiz, son maçlar öncesinde gruptan lider çıkmayı garantilemişti.
Grupta 2 maç sonunda topladığı 1 puanla son sırada yer alan Gürcistan'ın üst tura yükselmek adına kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor.
Güncelleme: Gürcistan gruptan çıktı ve İspanya ile eşleşti.