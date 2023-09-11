Gürcistan, Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulaması başlatacak

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulaması kararı aldığını duyurdu. Garibaşvili, Çin ile ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirip daha fazla yatırım ve turist çekmeyi hedeflediklerini belirtti.

TİFLİS, 11 Eylül (Xinhua) -- Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulaması kararı aldığını ve ayrıntıların daha sonra duyurulacağını açıkladı.

Garibaşvili, Pazartesi günü başkent Tiflis'te düzenlenen bir hükümet toplantısında, "Çin dünyanın ikinci en büyük ekonomisi. Başlıca hedeflerimizden biri, Çin'le ticari ve ekonomik ilişkilerimizi güçlendirip Çin'den daha fazla yatırımın yanı sıra daha fazla turist çekmektir" ifadesini kullandı.

Başbakan, Çinli turistlerin dünyada en fazla istenen turistler olarak görüldüğünü belirtti.

Garibaşvili'nin Temmuz ayında Çin'e yaptığı ziyaret sırasında, Gürcistan ve Çin ikili ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine çıkarma niyetlerini duyurmuştu.