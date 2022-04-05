Gürcan Bilgiç kimdir? Gürcan Bilgiç kaç yaşında, nereli? Gürcan Bilgiç hangi takımlı?

Gürcan Bilgiç kimdir? Başarılı spor yorumcusu, muhabir ve gazeteci Gürcan Bilgiç kimdir? Gürcan Bilgiç kaç yaşında, nereli? İşte haberimizde...

GÜRCAN BİLGİÇ KİMDİR?

2003 tarihinde Fotomaç Gazetesinde çalışmaya başlamış ve ardından ise Sabah gazetesine geçmiştir. Bir dönem Trt ekranlarında da yer alan Gürcan Bilgiç, en son olarak ise A Spor ekranlarına geçmiş ve A Spor ekranlarında yorumcu olarak görev almaya başlamıştır. Evli olan ünlü isim, 2 çocuk babasıdır.

Başarılı spor yorumcusu, muhabir ve gazeteci Gürcan Bilgiç, yukarıda da belirttiğimiz gibi 1965 tarihinde dünyaya gelmiştir. Yani kendisi şu anda 2020 itibariyle 55 yaşındadır.

Perihan ve Necati Bilgiç çiftinin oğlu olarak 1965 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Gürcan Bilgiç, lisans eğitimini de İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olmuştur.

Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışma hayatına başlayan Gürcan Bilgiç, daha sonra kariyerine Milliyet Gazetes'nde devam etmiştir. 12 sene boyunca Milliyet Gazetesi bünyesinde çalışan Bilgiç, burada editörlük ve muhabirlik gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur.

2003 senesinde Fotomaç isimli gazetede çalışmaya başlayan Gürcan Bilgiç, daha sonra da Sabah gazetesinde çalışmaya başlamıştır. Bir dönem TRT ekranlarında da sunuculuk görevinde bulunan Gürcan Bilgiç, son olarak A Spor ekranlarında spor yorumculuğu yapmaktadır. Öte yandan spor dünyasının en önemli isimlerinden olan Gürcan bilgiç, evlidir ve 2 çocuk babasıdır.

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