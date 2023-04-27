Gürbüz Evren kimdir? Gürbüz Evren kaç yaşında, nereli? Gürbüz Evren hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Gürbüz Evren izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gürbüz Evren kaç yaşında, nereli? Gürbüz Evren hayatı ve biyografisi! Gürbüz Evren kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Gürbüz Evren hakkında araştırmalar yapılıyor. Gürbüz Evren kimdir? Gürbüz Evren kaç yaşında, nereli? Gürbüz Evren hayatı ve biyografisi!
GÜRBÜZ EVREN KİMDİR?
Gürbüz Evren Erzurum, Pasinler doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. Ankara Gazi Lisesi'ni bitirdikten sonra yükseköğrenim için Fransa'ya giden Evren, Paris VIII Üniversitesi'nde Siyaset Sosyolojisi eğitimi gördü.