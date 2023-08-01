Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Gürbüz Çapan kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili? Gürbüz Çapan ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Gürbüz Çapan geliyor. Peki, Gürbüz Çapan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

GÜRBÜZ ÇAPAN KİMDİR?

Gürbüz Çapan (1954, Çıldır), Türk siyasetçi, tıp doktoru. 1989-2004 yılları arasında görev yapan Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı.

Erken yaşamı

19 Mayıs 1954'te Ardahan'ın Çıldır'a bağlı Kakaç köyünde, Kafkas muhaciri bir ailenin sekiz çocuğundan ilki olarak dünyaya gelen Gürbüz Çapan; ilk, orta ve lise öğrenimini Kars'ta tamamladı. Diyarbakır Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra mecburi hizmetini Giresun'da, askerliğini ise Trabzon'da yaptı. Büyükçekmece'de doktorluk yaparken Esenyurt Belediye Başkanlığına aday oldu ve seçildi.

Siyasi Yaşamı

Gençlik yıllarında DEV-YOL hareketi içinde yer aldı. 12 Eylül sonrasında siyasi yaşama ara vermek zorunda kaldı.1989 yılında Esenyurt Belediye Başkan Adaylığı için öne çıkan dört ismi uzlaştırmak üzere Yüksel Çengel tarafından görevlendirildi. Ancak kendi aralarında uzlaştıramadığı bu dört adayın kendi ismi üzerinde uzlaşması üzerine Sosyal Demokrat Halkçı Parti tarafından aday gösterildi ve yeni kurulan Esenyurt Belediyesi'nin ilk belediye başkanı olarak seçildi.

Küba lideri Fidel Castro tarafından Sosyalist Belediyeler Birliği Eş Başkanlığına seçilen Çapan; Esenyurt'a Küba'dan Jose Marti adlı şairin heykelini getirdi, Havana'ya ise Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini yaptırdı. Belediye başkanlığı döneminde, Ermenistan, Kuzey Kore ve Küba'ya ilk giden Türk delegasyonlarına başkanlık yaptı. Kentleşme projeleri Türkiye'den Habitat ve Dünya Kentleşme ödülüne layık görülen ilk ve tek proje oldu.

1994 yerel seçimlerinde Kadıköy ve Beşiktaş ile beraber SHP'nin İstanbul'da kaybetmediği üçüncü belediye Esenyurt oldu. 1999 yerel seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçilen Çapan; SHP, CHP ve DSP'nin ayrı ayrı seçime girdiği 28 Mart 2004 yerel seçimlerini kaybederek belediye başkanlığından ayrıldı. 68 Kuşağı'nı konu alan Hoşçakal Yarın adlı filmin başlangıcında, gecekondusu yıkılırken sinirlenen bir vatandaşla girdiği diyalogla yer aldı.

Esenkent Projesi

Belediye başkanlığı sürecinde evi olmayan vatandaşların konutlandırılması için çalışmalar yürüten Çapan; Esenkent Projesi ile öne çıktı. Kamulaştırma ile elde edilen arsaların kooperatifler aracılığıyla halka açılmasını sağlayan proje kapsamında 70 ayrı kooperatif tarafından 7200 konut yapıldı. Esenkent'te konutların projesinin yanı sıra açık hava tiyatrosu, okullar, yeşil alan ve parklar da ilgi topladı. Kendi sıcak su ve ısınma ihtiyacını düşük maliyetle karşılayan proje, örnek gösterilen projeler arasında yer aldı.

Ergenekon süreci

Yeniden Esenyurt Belediye Başkanlığına aday olmasına kesin gözüyle bakıldığı sırada Ergenekon soruşturması kapsamında 23 Eylül 2008 tarihinde tutuklandı. 2010 yılında tahliye olan Çapan, dava sonucunda 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Ancak yargılamanın yenilenmesiyle bu davadan beraat etti.

2014 yerel seçimleri

2014 yerel seçimlerinde CHP tarafından Esenyurt Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Gürbüz Çapan'ın devam eden bir davada aldığı cezanın Yargıtay'ca onanması üzerine adaylıktan çekildi. Adaylıktan çekilen Gürbüz Çapan'ın yerine kardeşi Çetin Çapan aday gösterildi ancak seçimi kazanamadı.