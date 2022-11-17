Gürbüz Alp kimdir? Çaycı Hüseyin Kuruluş Osman'a mı katıldı, hangi rolü canlandıracak? Alpaslan Özmol dizide hangi karakteri canlandırıyor?

Kuruluş Osman'ın yeni fragmanını izleyen seyirciler Çaycı Hüseyin'i gördü. Bunun ardından vatandaşlar, Çaycı Hüseyin Kuruluş Osman'a mı katıldı, hangi rolü canlandıracak? Çaycı Hüseyin Alpaslan Özmol dizide hangi karakteri canlandırıyor? merak etti. Peki, Çaycı Hüseyin hangi rolde diziye girdi? Çaycı Hüseyin hangi karakteri canlandıracak? İşte detaylar...

Çaycı Hüseyin Kuruluş Osman dizisine katıldı! Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Çaycı Hüseyin Kuruluş Osman'a mı katıldı, hangi rolü canlandıracak? Çaycı Hüseyin Alpaslan Özmol dizide hangi karakteri canlandırıyor?

ÇAYCI HÜSEYİN KURULUŞ OSMAN DİZİSİNE Mİ KATILDI?

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisine katıldı. Sevilen oyuncu ilk olarak Kuruluş Osman'ın 105. bölüm fragmanında görüldü. Çaycı Hüseyin Alpaslan Özmol'un dizide Gürbüz Alp karakterini canlandıracağı biliniyor.

ÇAYCI HÜSEYİN KURULUŞ OSMAN'DA HANGİ ROLÜ CANLANDIRACAK?

Çaycı Hüseyin yani gerçek ismiyle Alpaslan Özmol Kuruluş Osmanda Gürbüz Alp karakterini canlandıracak.

ALPASLAN ÖZMOL KİMDİR?

Alpaslan Özmol (d. 27 Şubat 1976, Hamburg), Türk oyuncu.

Alpaslan Özmol, 27 Şubat 1976 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde doğmuştur. Ortaokulda yaşadığı zorluklardan dolayı okulu bırakmak zorunda kalmıştır. Turizm sektöründe belirli bir süre çalıştıktan sonra çevresi sayesinde 1993 yılında Bursa Devlet Tiyatrosuna katılmıştır. 11 adet oyunda rol almıştır. 1999 yılında yayımlanmaya başlayan Ayrılsakta Beraberiz dizisi ile TV dizi hayatına başlamıştır. Alpaslan Özmol, bugüne kadar çeşitli dizi ve filmlerde rol almıştır. Alpaslan Özmol, özellikle Çocuklar Duymasın isimli dizide uzun yıllar boyunca canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteri ile tanınmıştır. "Çaylarrrrrrr" repliği hafızalara kazınmıştır. Alpaslan Özmol hiç evlenmemiştir.