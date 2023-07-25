Yaz tatilinin gelmesiyle tatil maksadıyla yurda dönen gurbetçi vatandaşlar, otomobillerine bakım yaptırmak için adeta sıraya giriyor. Eskişehir'de uzun zamandır otomobil bakım ustalığı yapan Yusuf Kürşat Nalcı, Türkiye'deki iyi usta sayısının Avrupa'dakilere göre daha fazla ve daha ekonomik olduğunu söyledi. Bu sebeple gurbetçi vatandaşların otomobil bakımını Türkiye'de yaptırdığını dile getiren Nalcı, 'Avrupa'dan gelen otomobillerin en büyük sıkıntısı demir tozunun yoğun olması. Burada ilk yaptığımız işlem otomobilleri demir tozundan arındırarak, daha sağlıklı bir kaplama yapmak oluyor' dedi.

- Gurbetçiler otomobil bakımlarını Eskişehir'de yaptırıyor

Otomobillere zarar veren demir tozu kil yöntemiyle temizleniyor

"Burada ilk yaptığımız işlem otomobilleri demir tozundan arındırarak, daha sağlıklı bir kaplama yapmak oluyor"

" Türkiye'deki işini severek ve bilerek yapan, dürüst usta sayısı Avrupa'ya göre çok daha fazla"

ESKİŞEHİR - Yaz tatilinin gelmesiyle tatil maksadıyla yurda dönen gurbetçi vatandaşlar, otomobillerine bakım yaptırmak için adeta sıraya giriyor.

Yaz tatilinin gelmesiyle yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'ye dönmeye başladı. Tatil yapmak, ailelerini ziyaret etmek ve dinlenmek maksadıyla ülkeye giriş yapan vatandaşlar, otomobillerine bakım yaptırmayı da ihmal etmiyor. Eskişehir'de uzun zamandır otomobil bakım ustalığı yapan Yusuf Kürşat Nalcı, Türkiye'deki iyi usta sayısının Avrupa'dakilere göre daha fazla ve daha ekonomik olduğunu söyledi. Bu sebeple gurbetçi vatandaşların otomobil bakımını Türkiye'de yaptırdığını dile getiren Nalcı, "Avrupa'dan gelen otomobillerin en büyük sıkıntısı demir tozunun yoğun olması. Burada ilk yaptığımız işlem otomobilleri demir tozundan arındırarak, daha sağlıklı bir kaplama yapmak oluyor" dedi.

"Türkiye'deki işini severek, bilerek ve dürüst şekilde yapan kişiler Avrupa'ya göre çok daha fazla"

Fabrika şehirlerinde bulunan otomobillerde demir tozu yoğunluğunun çok fazla olduğunu söyleyen Kürşat Nalcı, bu tozların otomobile zarar verdiğini dile getirdi. Gurbetçi vatandaşların birkaç sebepten dolayı Türkiye'yi tercih ettiğini belirten Nalcı, "Avrupa'dan gelen araçlardaki demir tozu yoğunluğu Türkiye'dekilere oranla daha fazla oluyor. Fabrika bölgesinde yaşayan çok fazla hemşerimiz var, otomobilleri bu sebeple demir tozu tutuyor ve iç kirlenme de daha fazla görülüyor. İlk önce sıvı kil ve katı kil uygulaması yapıyoruz. Sıvı kille üzerindeki demir tozunu yumuşatıyoruz, daha sonra yumuşayanlarında da katı kil ile tamamen sıfıra indiriyoruz. Üç aşamalı boya korumasını yapıyoruz. Ekstra olarak en son seramiğini sürüyoruz. Avrupa'daki ustalar hakkında; Birincisi bizim kadar titizlikle olmadığı söyleniyor, ikincisi ustaların çok az olduğu söyleniyor, üçüncüsü de fiyatların bize göre çok yüksek olduğu söyleniyor. Bu iddialı cümleyi kurabilirim, 'Türkiye'deki işini severek ve bilerek yapan, dürüst usta sayısı Avrupa'ya göre çok daha fazla" dedi.