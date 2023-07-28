Gurbetçiler Eskişehir'de Lüle Taşı Alışverişi Yaparak Değer Katıyor

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı Evleri'ni yaz tatilinde görmek için gelen gurbetçi vatandaşlar, lüle taşı ürünleri satan esnaftan alışveriş yaparak beyaz altın olarak adlandırılan ürüne değer katıyor.

Eskişehir'e yurt dışından yaz tatili için gelen gurbetçilerin yoğunluğu devam ediyor. Gurbetçi vatandaşlar kentin Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde eski yapıları ziyaret ederken, simge ürün lüle taşına da ilgi gösteriyor. Gurbetçiler tarihi bölgede lüle taşı satıcılarının yolunun tutarak istedikleri ürünleri satın alıyor. Bölge esnafının işleri Kurban Bayramı sonrasındaki 10 günlük dönemde işlerinin duraksamaya girse de gurbetçilerin ilgisi tekrar piyasanın canlanmasını sağladı.

Yıllardır Eskişehir'de lüle taşı işlemeciliği yapan Erol Güler, yurt dışından gelen gurbetçilerle birlikte işlerde hareketlilik yaşandığını belirtti. Gurbetçilerin lüle taşına ilgisinin yerel halktan fazla olduğunu ifade eden Güler, "Mevsimsel olarak sıcakların tam içerisindeyiz. Sezonumuz bitti mi bitmedi mi derken öncelikler yerel halkın bayram sonrası bir ziyaretleri vardı. Hareketlilik çok güzeldi. Daha sonra bir hafta 10 günlük bir duraksama oldu. Şu anda da yurt dışından vatandaşların akını başladı. Önce deniz bölgelerine gidiyorlar daha sonra bu tarafa geliyorlar. Bizim işlerde de bir hareketlilik başladı. Yurt dışından gelen gurbetçilerin oluşturduğu bir hareketliliği var. Akşam saatlerinde buraları geziyorlar. Onların gezmesi de bize yansıyor. Biz şu anda yerli ve yabancı turistlerden memnunuz. Lüle taşına duyulan ilgi yüksek" diye konuştu.

"Gerçekten bir değer veriyorlar ve değer katıyorlar"

"Eskişehir deyince lüle taşı, lüle taşı deyince de Eskişehir akla geliyor" benzetmesinde bulunan Güler, lüle taşına gösterilen ilginin kendilerine değer kattıklarını dile getirerek, "Lüle taşına olan ilgileri daha fazla olduğundan bizim dükkanlarımıza gurbetçiler geliyorlar, geziyorlar. İlk önce lüle taşı sonra da helva şeklinde bir turizm akışı var. Yabancı turistler yerel halktan daha fazla ilgi gösteriyor. Gerçekten bir değer veriyorlar ve değer katıyorlar. Belki onlara göre bizim lüle taşı biraz ucuz gelebiliyor ama ilgi odağında oluyor. Bu da bizim için hoş bir olay. Süs eşyalarına daha çok talep gösteriyorlar. Yerel halkımızda tespih kullanımız biraz fazla. Tespih özelinde hareket etseler de kompozisyon ürünler de daha fazla yoğunluk sağlıyorlar. Biz bundan memnunuz" dedi. - ESKİŞEHİR