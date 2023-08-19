Gurbetçiler Edirne'de Turizm Hareketliliği Oluşturuyor

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçiler, geliş ve dönüş yolunda mola verdikleri Edirne'de turizm hareketliliği oluşturuyor. Tatillerini tamamlayan gurbetçiler, geliş yolunda olduğu gibi dönüşlerinde de Edirne'de dinlendikten sonra yaşadıkları ülkelere dönüyor. Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, gurbetçilerin Edirne'de konaklamak istediklerini belirtti. Edirne'nin tarihi, kültürü ve gastronomisiyle ilgi çeken bir kent olduğunu vurgulayan Bacıoğlu, gurbetçilerin şehir için çok önemli olduğunu söyledi.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçiler, geliş ve dönüş yolunda mola verdikleri Edirne'de turizm hareketliliği oluşturuyor.

Sıla hasretini gidermek için yaşadıkları ülkelerden yola çıkan gurbetçilerden kara yoluyla seyahati tercih edenler, Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

Türkiye'ye ulaşmanın sevincini yaşayan gurbetçilerin önemli bir kısmı Edirne'de kent turizmine katkı sağlıyor.

Tatillerini tamamlayan gurbetçiler, geliş yolunda olduğu gibi dönüşlerinde de Edirne'de dinlendikten sonra yaşadıkları ülkelere dönüyor.

Tarihi çarşıları gezip, alışveriş yapan gurbetçiler tescilli lezzetleri tatmadan da kentten ayrılmıyor.

" Edirne'de konaklamak istiyorlar"

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine yaz aylarında kentte gurbetçi hareketliliği yaşandığını söyledi.

Edirne'de 5 sınır kapısı bulunduğunu belirten Bacıoğlu, "Özellikle 15 haziran ve 15 eylül tarihleri arasında gurbetçi vatandaşlarımızın kentimizden geçişleri söz konusu. Danimarka'dan, Almanya'dan, Norveç'ten birçok farklı ülkeden farklı uzaklıktaki yerlerden gelen gurbetçiler Türkiye'ye girdiklerinde ilk şehir olan Edirne'de konaklamak istiyorlar." dedi.

Bacıoğlu, Edirne'nin tarihi, kültürü ve gastronomisiyle ilgi çeken bir kent olduğunu vurguladı.

"Gurbetçiler şehir için çok önemli"

Turizm hareketliliği oluşturan gurbetçileri en iyi şekilde ağırlamak için tüm paydaşların çaba sarf ettiğini dile getiren Bacıoğlu, şunları kaydetti:

"Gurbetçilerimiz yol planlamalarını Edirne'de konaklayacak gibi yapıyorlar. Yüz binlerce gurbetçi yaz aylarında Edirne'de ciddi bir yoğunluk oluşturuyor. Konaklama tesisi kapasitemiz her yıl artıyor. Önceden konaklama sorunu yaşayan gurbetçilerimiz oluyordu ama artık bu sorunlar yaşanmıyor.

Aynı şekilde bu dönemde yiyecek içecek sektörü de kapasitelerini artırıp, gurbetçilerin tercihlerine göre çalışmalar yapıyor. Gurbetçiler şehir için çok önemli. Turistik anlamda ciddi gelir sağlıyor. Onları en iyi şekilde memnun edip, memleketlerine uğurluyoruz."

"Tatile Edirne'den başlıyorlar"

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı ve Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar, gurbetçilerin en az bir günlerini Edirne'ye ayırdıklarını söyledi.

Gurbetçilerin kent ekonomisine katkı sunduğunu aktaran Dinar, "Tatile Edirne'den başlıyorlar. Burada mola verip konaklayıp, doya doya Edirne'yi geziyorlar. Camileri ve turistik yerleri ziyaret edip, kentin lezzetlerini tadıyorlar. Hem gelirken hem de dönerken Edirne'de dinlenip yollarına öyle devam ediyorlar. Edirne ekonomisi için ciddi bir katkı." ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte Almanya'dan gelen Erdim Ayrılmaz ise Edirne'yi çok sevdiklerini dile getirdi.

Türkiye'ye girdiklerinde mutluluk yaşadıklarını belirten Ayrılmaz, "Allah nasip etti vatanımıza geldik. Yılda bir geldiğimiz için büyük bir özlem oluyor. Anlatılmaz duygular yaşıyoruz. Yurda girdikten sonra Edirne'de istirahat ediyoruz. Her sene Selimiye Camisi'ni görmeye geliyoruz, kenti geziyoruz." diye konuştu.