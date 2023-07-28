Gurbetçiler Afyonkarahisar'da Termal Otellerde Doluluğu Artırdı

Afyonkarahisar'da bulunan termal otellerde gurbetçilerin yoğunluğu dolayısıyla doluluk oranı arttı. Zafer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, gurbetçilerin tatil için Afyonkarahisar'ı tercih ettiğini ve 27 bin yatak kapasitesinin büyük bir kısmının dolu olduğunu belirtti. Ayrıca, futbol takımlarının da Afyonkarahisar'da kamp yaptığını ve motokros yarışlarının Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında düzenleneceğini söyledi.

AFYONKARAHİSAR'a tatile gelen gurbetçiler termal otellerde doluluğu artırdı. Zafer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, 27 bin yatak kapasitesinin 20 bine yakınının gurbetçiler sayesinde dolduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'da bulunan termal otellerde yaz sezonu yoğunluğu başladı. Özellikle gurbetçilerin oluşturduğu yoğunluğa yurt içinden de gelen turistler de eklendi. Kentteki 27 bin yatak kapasitesinin yüzde 70'e yakın kısmı doldu. ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, sahillerin çok sıcak olduğunu ve erken dönüşlerin başladığını belirterek, tatilcilerin Afyonkarahisar'da serinlediğini söyledi. Gümüşhan, "Yaz sezonundan memnunuz misafirlerimiz hem termal havuza hem yüzme havuzuna giriyor. Gurbetçilerimiz gelmeye başladı, bayramdan sonra. Her yıl olduğu gibi Afyonkarahisar bu yaz sezonu dolu geçecek. Doluluklarımız çünkü her geçen gün artıyor. Özellikle Belçika, Fransa, Almanya tarafından gelen gurbetçilerimiz var şu anda. Afyonkarahisar'daki rezervasyon sorguları da arttı. Özellikle biliyorsunuz şimdi sahiller çok sıcak, sahilden erken dönüşler başladı. Çünkü sıcaktan bunaldılar, Afyonkarahisar'da serinliyorlar. Hem de hava da çok güzel rutubet nem de yok, rahatça tatil yapabiliyorlar. Tüm misafirlerimizi Afyonkarahisar'a bekliyoruz" dedi.

'YURT DIŞINDAN VE YURT İÇİNDEN TAKIMLAR GELİYOR'

Afyonkarahisar'daki otellerde toplamda 27 bin yatak kapasitesi olduğunu belirten Gümüşhan, 20 bin doluluğu yakaladıklarını kaydederek, "Afyonkarahisar'da 27 bin yatak var. Yaklaşık yüzde 65- 70 doluluk var. Yaklaşık 20 bine tekamül ediyor. Çünkü Afyonkarahisar merkez var, Gazlıgöl var, Sandıklı bölgesi var, 3 tane destinasyon var Afyonkarahisar bölgesinde. Her bölgeye ayrı profil geliyor, mesela Gazlıgöl'e daha çok tatil paketleri olan misafirlerimiz geliyor. Afyonkarahisar'a daha çok gurbetçi misafirlerimiz geliyor, Sandıklı keza öyle. Yani Afyonkarahisar bu yaz sezonunu iyi geçirecek. Biliyorsunuz yaz sezonu futbol sezonu, kamplar başlıyor. Hazırlık maçları, hazırlık kampları Afyonkarahisar'da yapılıyor. 13 futbol sahası, antrenman sahası var. Hem yurt dışından Arap takımları geliyor, yurt içinden gelen takımlarımız da var" diye konuştu.

'6. MOTOKROS YARIŞLARI YAPILACAK'

Afyonkarahisar'da yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası'nın bu yıl Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapılacağını da hatırlatan ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, şöyle dedi:

"Yaz sezonunda 30 Ağustos Zafer Bayramı var. Biliyorsunuz Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde Motofest var. Bu yıl motokros yarışları Zafer Haftası'nda yapılacak. Bu yıl 5 gün aktivite var Afyonkarahisar'da, 10 sanatçımız geliyor, hem 6. motokros yarışları yapılacak hem de festival olarak burada sanatçılarımız geliyor. Afyonkarahisar'ın bu dönemde yüzde yüz doluluğa ulaşacağını düşünüyoruz."

'TAKIMLAR 14 İLE 21 GÜN ARASINDA KONAKLAMA YAPIYOR'

Afyonkarahisar'a gelen futbol takımlarının 14 ila 21 gün arasında konakladığını ifade eden Gümüşhan, "Afyonkarahisar'da 27 bin yatak var, gelen takımlar genelde 14 ile 21 gün arasında kalıyor, konaklama yapıyor. Genelde 5 yıldızlı otelde konaklıyorlar takımlar. Yatak kapasitemiz gelen takımları karşılıyorlar. Zaten bu yıl da 80 ile 100 takım arasında futbol takımı gelecekti, sıkıntımız yok" dedi.

'SADECE DENİZ YOK'

Aslen Emirdağlı olan ve Danimarka'da yaşayan Salih Yücelbaş, "Güneye bayağı sıcak diyorlar, biz de buraya geldik. Afyonkarahisar'da hava bayağı güzel. Çok sıcak değil, iyi yani. Güzel imkanlar var, sadece deniz yok" diye konuştu. Kocaeli'nden Afyonkarahisar'a tatile gelen Şevval Uzuner, "Havasından, serin olduğu için, termali olduğu için, SPA'sı, masajı olduğundan önce buraya geldim. Burası maddi olarak benim için daha uygun olduğu için burayı tercih ettim. Daha güzel daha uygun. Buradan sonra bir tatil planım daha var, Muğla'ya gitmeyi düşünüyorum inşallah" dedi.

'HER YIL GELİYORUZ'

Mardin'den Afyonkarahisar'a ailesiyle tatile gelen Kadir Çabukoğlu da Afyonkarahisar'ın çok güzel bir yer olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Özellikle termal suları, temizliğinden olsun, yemekleri olsun çok güzel. Gayet memnun kalıyoruz, her yıl geliyoruz buraya. Yemekleri çok güzel Afyonkarahisar'ın, Türkiye'ye hitap ediyor, yemekleri çok lezzetli gerçekten. Herkesin gelmesini tavsiye ederiz, buranın yazı da çok güzel, kışı da çok güzel. Yani her iki açıdan da güzel bir tatil yapıyoruz burada. Aileye hitap ediyor burada sonuçta çocukları rahat bırakabiliyoruz. Rahat gezebiliyorlar. Herkese tavsiye ederim." (DHA)