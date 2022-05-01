Gurbetçi vatandaştan anlamlı davranış...600 kişi iftar yemeğinde buluştu

ŞANLIURFA - Güney Afrika'da yaşayan bir iş adamı tarafından, aralarında Siverek'te faaliyet gösteren yardım derneklerinin temsilcileri ile ihtiyaç sahibi ailelerin yer aldığı toplam 600 kişilik iftar yemeği verildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Güney Afrika'da yaşayan Siverekli iş adamı Veysel Boğan ve İyilik Sensin Derneği işbirliği ile 600 kişiye iftar yemeği verildi. İlçede özel bir düğün salonunda verilen iftar yemeğine, ilçede faaliyet gösteren yardım dernekleri temsilcileri ile Siverek İyilik Sensin Derneği tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler, çocukları ile birlikte katıldı.

Düzenlenen iftar yemeği ile ilgili bilgi veren Denek Başkanı Mevlüt Bayraktar, "Bugün Ramazan ayının son iftarını çok şükür yaptık. Bu iftarı Güney Afrika'da yaşayan hemşerimiz ve bağışçımız Veysel Boğan'nın destekleriyle verildi. Buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Güney Afrika'da da olsa hemşerilerini düşünmesi, burada bu iftarı vermesi gerçekten taktire şayan bir hareket. Bugün çok güzel bir iftar yaşadık, Bizde İyilik Sensin Derneği olarak bu güzel işin öncülüğünü yapmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Bu iftarda 600 kişiye yakın yemek dağıttık. İyilik Sensin Ramazan ayı boyunca bereketli bir çalışma içerisine girerek, yüzlerce ailemizin gıda ihtiyacını karşıladı, çocuklara bayramlık elbise aldık. Derneğimiz çalışmamalarını yalnızca Ramazan ayına sığdırmıyoruz, inşallah 12 ay boyunca bu çalışmalarına devam edecek ve ihtiyaç sahibi olan ailelerin yanında olmaya devam edecek. Tekrar buradan Güney Afrika'da yaşayan Siverekli hemşerimize çok teşekkür ediyorum, gerçekten çok duyarlı bir davranış ve duyarlı bir hareket sergilemiştir. Bu güzel davranış gerek Avrupa'da olan ve gerekse yurt içinde bulunan tüm Siverekli iş adamlarımıza örnek olur" dedi.

Dernek gönüllülerinden gazeteci Şükrü Dolaş ise yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Siverek İyilik Sensin Derneği olarak Ramazan ayı boyunca yüzlerce mağdur ailemizin kapısını çaldık, elimizden geldiğince dostlarımızın bize sağladığı katkılarla gıda maddeleri, nakit yardımları ve çocuklara bayramlık elbise gibi desteklerde bulunduk. Tabi bu yardımları hayırseverlerin bize yapılan katkılarıyla mümkün oluyor. Bu akşamda güzel bir iftarda buluştuk, yaklaşık 600 insan bir araya geldi ve bu iftarın büyük bölümünü Siverekli bir iş insanı olan ve Güney Afrika'da yaşayan Veysel bey karşıladı. Biz Veysel Boğan beye İyilik Sensin Derneği olarak teşekkür ediyoruz. Afrika'dan yüreğimize dokunan ellere saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Biz şunu diyoruz, dokunduğumuz müddetçe hiç bir yara kangren olmaz, biz dokunduğumuz müddetçe yaralar pansuman olur. Yeter ki yüreğimiz insan için atsın, Güney Afrika'da da olsa bir Siverekli ile bu atmosferi yaşamak çok güzel bir duygu oldu" diye konuştu