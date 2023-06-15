Zonguldak'ın Karaman beldesinde gurbetçinin aracı bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Olay, Ankara-Zonguldak karayolunda meydana geldi.

Gurbetçi vatandaşın kullandığı araç alev alev yandı

ZONGULDAK Zonguldak'ın Karaman beldesinde gurbetçinin aracı bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

Olay, Ankara-Zonguldak karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karaman mevkiinde gurbetçi Ş.İ. hakimiyetindeki RE İS 7372 plakalı Mercedes marka araç kısa sürede henüz nedeni bilinmeyen şekilde alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan dökülen motorin yüzünden yolda alev çizgisi oluştu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Araç kullanılamaz hale geldi. Gurbetçinin ve ailesinin durumunun iyi olduğu söylendi.