Gurbetçi Şaban, Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı 1985 yapımı Türk sinema filmi.Gurbetçi Şaban nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Gurbetçi Şaban ne zaman çıktı? Gurbetçi Şaban konusu ne, oyuncuları kimlerdir?

GURBETÇİ ŞABAN NEREDE ÇEKİLDİ?

1985 yılında seyirciyle buluşan Gurbetçi Şaban filminin çekimleri Almanya'nın Köln şehrinde gerçekleşti.

GURBETÇİ ŞABAN NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Gurbetçi Şaban, Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı 1985 yapımı Türk sinema filmi. Film Almanya'ya iş için giden Türklerin yaşam koşullarını ele almaktadır. Filmde Türk sinemasının bilinen kişilerinden Kemal Sunal, Reha Yurdakul, Müge Akyamaç ve Yavuzer Çetinkaya gibi isimler vardır.

Filmde göç olgusunun toplumsal yansımaları konu ediliyor. Gurbetçi Şaban saf görünümlü bir garibandır, ancak kurnazlık yapmaktan geri durmaz. Şaban'ın işçi olarak gittiği Almanya'da başından trajikomik olaylar geçer.

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural da filmde küçük bir rolde oynamıştır.

GURBETÇİ ŞABAN KONUSU NE?

Şaban Yıldız, saf, gariban bir köylüdür. Ancak kurnazlık ve ciddiyetsizlik yapmadan duramamaktadır. Şaban, Almanya'nın Köln şehrine iş bulmak için gider ve çalışma izni olmayan Türkleri sağlıksız ortamlarda çalıştıran ve aşağılayan gaddar bir Alman patronun eline düşer. Ayrıca kendisi gibi Almanya yolcusu iken otobüste tanıştığı Bahar'a âşık olmuş ve Bahar'la aynı fabrikada çalışmaktadırlar. Daha sonra Alman patronun uyguladığı zorbalık ve haksızlıklar karşısında bir şeyler yapmaya karar verir. Yaptığı akıllıca bir planla önce Alman devletinden çocuk yardımı alarak kendisine bir iş kurar. Zaman içinde tüm yeteneklerini sergilemeye başlayan Şaban, işçilikten zengin bir hayata doğru yükselmeye başlar.

GURBETÇİ ŞABAN OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal: Şaban Yıldız

Müge Akyamaç: Bahar

Reha Yurdakul: Hasan Usta

Yavuzer Çetinkaya: Fritz

Baykal Kent: Ustabaşı

Ferhan Tanseli: Alman Patron Hans

Ayten Erman: Hans'ın karısı

Akın Tunç: Hans'ın oğlu

Ertem Göreç

Yılmaz Vural