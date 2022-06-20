Deliha film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çiftin geçtiğimiz ay bebek beklediği ortaya çıktı. Bebeklerinin cinsiyetini merak eden hayranları araştırmaya başladı. Peki, Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bebeğinin cinsiyeti ne? Gupse Özay doğurdu mu? İşte detaylar haberimizde...

GUPSE ÖZAY VE BARIŞ ARDUÇ ÇİFTİNİN BEBEĞİNİN CİNSİYETİ NE?

Şimdilerde 7 aylık hamile olan başarılı oyuncu Gupse Özay, bu süreci evinde senaryo yazarak geçiriyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı için takipçilerinin sitem ettiği Özay, son paylaşımıyla bebeğinin cinsiyetini de açıkladı. Evde olduğu süreçte boş durmadığını belirten oyuncu "'Yoksun da yoksun' deyip duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani. Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok" dedi.

GUPSE ÖZAY KİMDİR?

30 Temmuz 1984 tarihinde İzmir'de doğan Gupse Özay, Çerkes kökenlidir. Ege Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu olan Özay, 4 yıl reklam yazarlığı yaptı.2012 yılında Yalan Dünya dizisi ile yıldızı parlayan Gupse Özay 2014 yılında senaryosunu kendi yuazdığı Deliha filmi ile izleyici karşısına çıktı. 2016 yılında senaryosunu kendi yazdığı Görümce filminde başrol oynadı. 11 Ocak 2018 tarihinde ise hem senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği, hem de başrolünde yer aldığı Deliha 2 filmi vizyona girdi. 31 Ocak 2020 tarihinde, hem yazıp hem oynadığı Eltilerin Savaşı adlı komedi filmi vizyona girmiştir. 2020-2022 yılları arasında ise UN Woman Turkey'nin sözcüsü oldu.

GUPSE ÖZAY'IN OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

Yalan Dünya (2012-2014)

Deliha (2014) Zeliha

Ters Yüz (2015) Üzüntü (Seslendirme)

Küçük Esnaf (2016) Burcu

Görümce (2016) Yeliz

Tatlım Tatlım (2017) Tatlım

Deliha 2 (2018) Zeliha

Eltilerin Savaşı (2020) Sultan

GUPSE ÖZAY'IN ALDIĞI ÖDÜLLER

6. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri Yılın Kadın Sinema Oyuncusu (Deliha 2)

20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu (Komedi) (Deliha)

8. Kemal Sunal Kültür ve Sanat Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu (Yalan Dünya)

3. OMÜ Medya Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu (Yalan Dünya)

39. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncusu (Yalan Dünya)

2012 Antalya Televizyon Ödülleri Komedi Dizisi En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Yalan Dünya)

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