Gupse Özay kimdir? Gupse Özay kaç yaşında ve nereli? Gupse Özay biyografisi!

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GUPSE ÖZAY KİMDİR?

Gupse Özay (d. 30 Temmuz 1984, İzmir), Çerkes asıllı Türk oyuncu, sunucu, komedyen, senarist ve yönetmen. Çerkes kökenli bir ailenin en küçük çocuğu olarak 30 Temmuz 1984 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Çerkesçe olan adı "canımın içi" anlamına gelmektedir. Ege Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunudur.

Üniversite yıllarında dostlarıyla çektikleri Yaman Yaşamışım adlı belgesel ile ödül almıştır.TRT'den yapım şirketlerine, magazin dergilerinden dizi setlerine kadar kariyerine yarayacak her alanı denemiştir. Daha sonrasında 4 yıl reklam yazarlığı yapmış ve ardından işinden ayrılarak dizi sektörüne geçmiştir. Birkaç dizi denemesinden sonra, arkadaşlarıyla psikolog skeçlerini gerçekleştirmiş; bu sayede de Yalan Dünya dizisinde rol kapmıştır. Bu dizi sayesinde tanınan ve adından söz ettiren Özay, dizideki rolü ile birlikte Dacia'nın reklamında rol almıştır.

Gupse Özay, 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği ilk sinema filmi Deliha'da Zeliha karakteriyle izleyici karşısına çıktı. 8 Nisan 2016 tarihinde vizyona giren Küçük Esnaf filminde Burcu karakteriyle başrol oynadı. 2 Aralık 2016'da vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı Görümce filminin aynı zamanda ana karakterini canlandırdı. 11 Ocak 2018 tarihinde ise hem senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği, hem de başrolünde yer aldığı Deliha 2 filmi vizyona girdi.

31 Ocak 2020 tarihinde, hem yazıp hem oynadığı Eltilerin Savaşı adlı komedi filmi vizyona girmiştir. 2020-2022 yılları arasında ise UN Woman Turkey'nin sözcüsü olmuştur.

Filmografi

Yalan Dünya (2012-2014) Nurhayat

Deliha (2014) Zeliha (aynı zamanda senaryosunu yazdı)

Ters Yüz (2015) Üzüntü (Seslendirme)

Küçük Esnaf (2016) Burcu

Görümce (2016) Yeliz (aynı zamanda senaryosunu yazdı)

Tatlım Tatlım (2017) Tatlım

Deliha 2 (2018) Zeliha (aynı zamanda senaryosunu yazdı ve yönetti)

Eltilerin Savaşı (2020) Sultan (aynı zamanda senaryosunu yazdı)

Sunuculuk

Rekorlar Dünyası (Kanal D) (2013)

Reklam

Turkcell (2008)

Dacia (2012-2016)

Buka Mobilya (2018)

Peyman (2020-2021)

Garanti BBVA Bonus (2021-2022)

Youplus (2021-2022)

Ödülleri

6. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri Yılın Kadın Sinema Oyuncusu (Deliha 2)

20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu (Komedi) (Deliha)

8. Kemal Sunal Kültür ve Sanat Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu (Yalan Dünya)

3. OMÜ Medya Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu (Yalan Dünya)

39. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncusu (Yalan Dünya)

2012 Antalya Televizyon Ödülleri Komedi Dizisi En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Yalan Dünya)

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