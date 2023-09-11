Gupse Özay'ın Lohusa filmini sosyal medya hesabından duyurdu. Gupse Özay'ın "Lohusa" filmi ne zaman çıkıyor ve Lohusa filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler olduğu merak ediliyor. Deliha, Görümce ve Eltilerin Savaşı filmlerindeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Gupse Özay yeni filmiyle gündeme geliyor. Peki, Gupse Özay'ın "Lohusa" filmi ne zaman çıkıyor? Lohusa filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler?

Bir sene önce anne olan ve hamile kaldıktan sonra setlere ara veren Gupse Özay, kendi yazdığı Lohusa filmi için hazırlıklara başladı. Gupse Özay'ın "Lohusa" filmi ne zaman çıkıyor ve Lohusa filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler olduğu merak ediliyor. Gupse Özay'ın "Lohusa" filmi ne zaman çıkıyor? Lohusa filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? Detaylar haberimizdedir…

GUPSE ÖZAY'IN LOHUSA FİLMİ NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Bir sene önce anne olan ve hamile kaldıktan sonra setlere ara veren Gupse Özay, kendi yazdığı Lohusa filmi için hazırlıklara başladı. Oyuncu seçmelerinin devam ettiği film ekibi, ekim ayında sete çıkmaya hazırlanıyor.

LOHUSA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Instagram hesabından "Lohusa" adını verdiği filminin müjdesini veren Gupse Özay, "Lohusa, bir anne ve bir babanın kırk günü. Yakında" ifadelerini kullandı. Başarılı oyuncunun paylaşımına Aslı Kızmaz, Songül Öden, Seda Bakan, Berfu Yenenler, Filiz Akın ve Doğa Rutkay Kamal gibi birçok ünlü isimden destek yorumu geldi.

LOHUSA OYUNCU KADROSU KİMLER?

Gupse Özay'ın filminde anne ve babanın doğumdan sonraki 40 günde yaşadıkları ve çevresine neler hissettirdikleri ele alınacak. Özay'ın yazdığı filmin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü üstleniyor. Cast çalışmalarının devam ettiği filmin ekim ayında sete çıkması planlanıyor.