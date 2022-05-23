Gupse Özay ile Barış Arduç ne zaman evlendi? Gupse Özay hamile mi? - Haberler

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Gupse Özay ile Barış Arduç ne zaman evlendi? Gupse Özay hamile mi?

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Gupse Özay ile Barış Arduç ne zaman evlendi? Gupse Özay hamile mi?

6 yıldır birlikteliklerinin ardından Çeşme'de evlenen çift, özel hayatlarını kameradan uzakta yaşamaya devam ediyor. Gupse Özay ile Barış Arduç ne zaman evlendi? Gupse Özay hamile mi? Barış Arduç ne zaman evlendi?

Gupse Özay ile Barış Arduç ne zaman evlendi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. 6 yıldır birlikte olan oyuncu çift Barış Arduç ve Gupse Özay, nikâh masasına oturmuştu. Çift, sonbaharda yapmayı planladıkları düğünlerini pandemi nedeniyle ertelemişti. İkili, ani bir kararla Çeşme'de nikâh organize etmişti. Gupse Özay ile Barış Arduç ne zaman evlendi? Gupse Özay hamile mi?

Deliha film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşımıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift, bebek beklediklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Ömür Sabuncuoğlu, 37 yaşındaki Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğunu ve ikisinin de sağlık durumunun çok iyi olduğunu duyurdu. Özay da Sabuncuoğlu'nun paylaşımını kendi hesabında yayınlayarak teşekkür etti.

Barış Arduç'la evli olan Gupse Özay, 6 aylık hamile olduğunu duyurdu

2020 yılında Çeşme'de sade bir nikah töreniyle Barış Arduç'la evlenen Gupse Özay'ın geçtiğimiz sene de hamile olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili çıkan haberleri yalanlayan Özay "Hamile değilim ama çok istiyorum" diyerek bebek istediğini söylemişti.

Barış Arduç'la evli olan Gupse Özay, 6 aylık hamile olduğunu duyurdu

Barış Arduç'la evli olan Gupse Özay, 6 aylık hamile olduğunu duyurdu

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Barış Arduç, Gupse Özay, Gündem, Magazin, Haberler

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