2020 yılında Barış Arduç ile nikah masasına oturan Gupse Özay karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Peki, Gupse Özay doğum yaptı mı? Gupse Özay çocuğunun adı ne? İşte detaylar...

2014 yılında Deliha filminin başrolünü paylaşan Gupse Özay ile Barış Arduç'un arkadaşlıkları kısa sürede aşk dönüştü. 6 yıl aşk yaşayan ikili, 2020 yılında nikah masasına oturdu. İlişkilerini olduğu gibi evliliklerini de gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, şimdilerde anne ve baba olmak için gün sayıyor. Peki, Gupse Özay doğum yaptı mı? Gupse Özay çocuğunun adı ne?

GUPSE ÖZAY DOĞUM YAPTI MI?

Hamilelik sürecini evinde geçiren oyuncu Gupse Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini bilgilendiriyordu. Ünlü oyuncunun sevenleri Gupse Özay doğum yaptı mı? sorusunu araştırmaya başladı. Gupse Özay ve Barış Arduç çifti çocuklarını bugün kucaklarına alacaklar.

GUPSE ÖZAY ÇOCUĞUNUN ADI NE?

Kız bebek bekleyen ünlü çiftin çocuklarına ne isim koyduğu henüz belli olmadı.