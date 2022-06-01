(GÜNÜN ÖZETİ) 31 Mayıs 2022'de Türkiye'de neler oldu? Bebek sahili, Galata Kulesi, Manavgat'ta yaşanan olaylar nelerdir? - Haberler

31 Mayıs'ta İstanbul'da Galata Kulesi önünde elinde plastik bir orak bulunan bir kişi, herkesin gözü önünde tinerle kendini ateşe verdi. Ayrıca dün, Bebek sahilinde halka açık alanda cinsel ilişkiye giren şüpheli, 'cinsel saldırı' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Peki, 31 Mayıs 2022'de Türkiye'de neler oldu? Bebek sahili, Galata Kulesi, Manavgat'ta yaşanan olaylar nelerdir? İşte tüm detaylar...

31 MAYIS 2022'DE TÜRKİYE'DE YAŞANAN OLAYLAR! (HABERLER.COM ÖZEL)

BEBEK SAHİLDE NE OLDU?

İstanbul Bebek sahilinde çekilen ve bir çiftin yanlarından geçen insanlara ve araçlara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdikleri video sosyal medyada infial yarattı. Görüntülere tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili re'sen soruşturma başlattı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise gözaltına alınan şüphelilerin suç dosyalarının da kabarık olduğuna vurgu yapıldı.

Bir otomobilin içinden kaydedilen videoda, bir çiftin yanlarında bulunan vatandaşlara ve yoldan geçen araçlara aldırış etmeden yol ortasında cinsel ilişkiye girdikleri anlar yer aldı.

Görüntülerin büyük tepki çekmesinin ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili re'sen soruşturma başlattı. Kimlikleri tespit edilen şahıslar, gözaltına alındı.

BEBEK SAHİLDE İKİNCİ OLAY NEDİR?

Türkiye, İstanbul Bebek'te çevredekilerin bakışlarına aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren çiftin skandal görüntülerini konuşurken, aynı bölgeden mide bulandıran bir video daha internete düştü. Çıplak bir şekilde bankta yatan şüpheli, görüntülerin infial yaratması sonrasında polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Adli soruşturma başlatılan şahsın 6 suç kaydı bulunduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edildi.

Sosyal medya bugün İstanbul Bebek sahilinde çekilen skandal görüntüleri konuşuyor. Sabah saatlerinde internete düşen ve bir çiftin çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdikleri videonun infial yaratması sonrası iki şüpheli polis görevlileri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Günün ilerleyen saatlerinde ise yine Bebek'ten bir mide bulandıran görüntü daha internete düştü. Çırılçıplak şekilde banka uzanan bir kişinin elinde sigarasıyla oldukça rahat bir şekilde görüntülendiği videonun da sosyal medyada büyük tepki çekmesinin ardından harekete geçen emniyet, şüpheli M.Ç.'yi aynı bölgede gözaltına aldı.

GALATA KULESİ YAKINLARINDA NE OLDU?

İstanbul'da Galata Kulesi önünde elinde plastik bir orak bulunan bir kişi, herkesin gözü önünde tinerle kendini ateşe verdi. O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Çevredeki esnafın yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği genç hastanede tedavi altına alındı.

Beyoğlu ilçesinde Galata Kulesi önünde akşam saatlerinde eline plastik bir orak alan Abdullah Cihat Turan P. (28), henüz bilinmeyen bir nedenle kıyafetine önce tiner döktü, ardından da kendini ateşe verdi. Bir anda yanmaya başlayan genç adeta alev topuna döndü.

MANAVGAT'TA NE OLDU?

Bebek'te iki kişinin cinsel ilişkiye girmesi ve akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin bankta çırılçıplak güneşlenmesinin ardından bir ilginç görüntü de Antalya'dan geldi. Manavgat'ta bir kadın cadde üzerinde çıplak bir şekilde yürürken görüntülendi.

İstanbul Bebek sahilinde iki kişinin açık alanda cinsel ilişkiye girmesine ve bir kişinin ise çıplak şekilde bankta uzanmasına dair görüntülerin ardından bir skandal görüntü de Antalya'dan geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kadın cadde üzerinde çıplak bir şekilde yürürken görüntülendi. Kadının neden çıplak yürüdüğü ise bilinmiyor.

Haberler.com - Gündem