Günümüzde yaklaşık 8 milyar olan dünya nüfusu 1998-99 yıllarında yaklaşık ne kadardı? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Günümüzde yaklaşık 8 milyar olan dünya nüfusu 1998-99 yıllarında yaklaşık ne kadardı? , sorusu soruldu. Peki Günümüzde yaklaşık 8 milyar olan dünya nüfusu 1998-99 yıllarında yaklaşık ne kadardı? , sorusu cevabı ne?

GÜNÜMÜZDE YAKLAŞIK 8 MİLYAR OLAN DÜNYA NÜFUSU 1998-99 YILLARINDA YAKLAŞIK NE KADARDI?

• A-)7 Milyar

• B-) 6 Milyar

• C-)5 Milyar

• D-) 4 Milyar

Cevap:6 Milyar