Üye Girişi
Haberler

Günümüzde yaklaşık 8 milyar olan dünya nüfusu 1998-99 yıllarında yaklaşık ne kadardı? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir?

Günümüzde yaklaşık 8 milyar olan dünya nüfusu 1998-99 yıllarında yaklaşık ne kadardı? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27 Eylül Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Günümüzde yaklaşık 8 milyar olan dünya nüfusu 1998-99 yıllarında yaklaşık ne kadardı? , sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Günümüzde yaklaşık 8 milyar olan dünya nüfusu 1998-99 yıllarında yaklaşık ne kadardı? , sorusu soruldu. Peki Günümüzde yaklaşık 8 milyar olan dünya nüfusu 1998-99 yıllarında yaklaşık ne kadardı? , sorusu cevabı ne?

GÜNÜMÜZDE YAKLAŞIK 8 MİLYAR OLAN DÜNYA NÜFUSU 1998-99 YILLARINDA YAKLAŞIK NE KADARDI?

• A-)7 Milyar

• B-) 6 Milyar

• C-)5 Milyar

• D-) 4 Milyar

Cevap:6 Milyar

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Oktay Kaynarca Soğuk Haber Televizyon Dünya Yaşam Atv

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu

 İsrail'den bugüne kadarki en büyük saldırı! Hizbullah'ı kalbinden vurdular

Hizbullah'ı kalbinden vurdular

 Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı

Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Narin'in katilleriyle ilgili çarpıcı çıkış: Ölümse ölüm, idamsa idam

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Narin'in katilleriyle ilgili çarpıcı çıkış
500

Yorumlar (1)

uCube :

7 Milyar gibi hatırlıyorum. ;))

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PSG Rennes maçı CANLI izle! (beIN Sports) PSG Rennes maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hangisi eklem bacaklı, çok ayaklı bir hayvandır? Yılan Çıyan Kobra Bukalemun Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir? Amatör lig BAL LİGİ ne zaman başlıyor 2024-25? Günümüzde yaklaşık 8 milyar olan dünya nüfusu 1998-99 yıllarında yaklaşık ne kadardı? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir? Hangi ülkenin Akdeniz'e kıyısı yoktur? Avusturya, Slovenya, İtalya, Lübnan Akdeniz'e kıyısı var mı? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı ne Iron Maiden'dan dinlediğiniz "The Trooper" adlı şarkı,Osmanlı Devleti'nin de yer aldığı hangi savaş sırasında gerçekleşen bir süvari hücumunu konu Hangi adda bir köpek balığı türü vardır? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir? Hangisi The Beatles grubunun bateristidir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir? Müziğini dinlediğiniz türküde "kalaylı" olarak bahsedilen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir? Timurlu Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül Cuma soru cevapları! Danny Boyle, yönetmenliğini yaptığı hangi filmle 2009'da "En İyi Yönetmen Oscarı"nı kazanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül Cuma soru cevapları
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });