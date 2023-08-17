Günümüzde İstanbul'un Adalar ilçesini oluşturan ve 'Prens... Kim Milyoner Olmak İster 17 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

17 Ağustos Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Günümüzde İstanbul'un Adalar ilçesini oluşturan ve "Prens Adaları" olarak da bilinen adalar hangi adla da bilinmektedir?...) Kim Milyoner Olmak İster 17 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Günümüzde İstanbul'un Adalar ilçesini oluşturan ve "Prens Adaları" olarak da bilinen adalar hangi adla da bilinmektedir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 17 AĞUSTOS PERŞEMBE 50 BİN LİRALIK SORUSU

Günümüzde İstanbul'un Adalar ilçesini oluşturan ve "Prens Adaları" olarak da bilinen adalar hangi adla da bilinmektedir?

A-) Mavi Adalar

B-) Yeşil Adalar

C-) Sarı Adalar

D-) Kızıl Adalar

Doğru Cevap : D şıkkı