(Günümüzde dünyadaki toplam insan nüfusunun yaklaşık yüzde kaçı güney..) Kim Milyoner Olmak İster 13 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru!
Gündem Haberleri
13 Temmuz Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Günümüzde dünyadaki toplam insan nüfusunun yaklaşık yüzde kaçı güney yarı kürede yaşamaktadır?...) Kim Milyoner Olmak İster 13 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Günümüzde dünyadaki toplam insan nüfusunun yaklaşık yüzde kaçı güney yarı kürede yaşamaktadır?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 13 TEMMUZ PERŞEMBE 50 BİN LİRALIK SORUSU VE CEVABI
Günümüzde dünyadaki toplam insan nüfusunun yaklaşık yüzde kaçı güney yarı kürede yaşamaktadır?
A-) 70
B-) 50
C-) 30
D-) 10
Doğru Cevap : D şıkkı