(Günümüzde dünyadaki toplam insan nüfusunun yaklaşık yüzde kaçı güney..) Kim Milyoner Olmak İster 13 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru!

13 Temmuz Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Günümüzde dünyadaki toplam insan nüfusunun yaklaşık yüzde kaçı güney yarı kürede yaşamaktadır?...) Kim Milyoner Olmak İster 13 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!