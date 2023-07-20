(Günümüzde Çin ve Hindistan'ın toplam insan nüfusu, Dünya...) Kim Milyoner Olmak İster 20 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?
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20 Temmuz Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Günümüzde Çin ve Hindistan'ın toplam insan nüfusu, Dünya'daki toplam insan nüfusunun yaklaşık yüzde kaçını oluşturmaktadır?...) Kim Milyoner Olmak İster 20 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Günümüzde Çin ve Hindistan'ın toplam insan nüfusu, Dünya'daki toplam insan nüfusunun yaklaşık yüzde kaçını oluşturmaktadır?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 20 TEMMUZ PERŞEMBE 50 BİN LİRALIK SORUSU
Günümüzde Çin ve Hindistan'ın toplam insan nüfusu, Dünya'daki toplam insan nüfusunun yaklaşık yüzde kaçını oluşturmaktadır?
A-) 15
B-) 35
C-) 55
D-) 75
Doğru Cevap : B şıkkı