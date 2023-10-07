Günübirlik Kiralama Yapan Konutlara Yeni Düzenleme

Konutlarını günübirlik kiraya verenleri yakından ilgilendiren yasal düzenleme ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon İnşaatçılar Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, söz konusu yeni düzenleme ile günübirlik kiralama yapılan konutların ticari işletme sayılarak belge alma şartı getirilmesinin önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Konutlarını günübirlik kiraya verenleri yakından ilgilendiren yasal düzenleme ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon İnşaatçılar Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, söz konusu yeni düzenleme ile günübirlik kiralama yapılan konutların ticari işletme sayılarak belge alma şartı getirilmesinin önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Günübirlik kiralanan konutların sayısı giderek artarken, Bakanlık konuyla ilgili harekete geçti. Yapılacak yeni düzenlemeyle, günübirlik kiralanan konutların resmileştirilerek ticari hale getirilecek. 'Basit Konaklama Belgesi' alma ve şirket kurma zorunluğunun getirilmesi beklenen bu tip konutlar bir dizi şarta tabii tutulacak.

Bu konutlar ticari işletme olarak sayılacağı için kat mülkiyeti kanununa göre apartman sakinlerin tamamından muvafakatname alınması gerekecek. Apartman sakinlerinin tamamı yazılı onay vermezse konutlar 'günübirlik olarak kiralanamayacak. Bu evlere sertifika zorunluluğu getirilecek, Bakanlığa yapılacak başvuru ile belge alınacak. Ayrıca, otellerde olduğu gibi bu evlerde konaklayan kişilerin bilgileri de ilgili kurumlar ile paylaşılacak. Elde edilen gelirin de vergisinin ödeneceği bir sistem olacak. Kanunun Meclis'ten geçip, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte günlük kiralama yapanlar kurallara uymadığı takdirde para cezasıyla da karşı karşıya kalacak. Daire başına 1 milyon lira ceza uygulaması planlanırken, eksik belge ve kiralamaya devam edilmesi durumunda evler mühürlenecek.

Düzenlemenin önemli bir güvenlik açığını da ortadan kaldıracağını kaydeden Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Taflan, "Ülkemizde yaşanan terör olaylarını göz önüne aldığımızda ilimize ve bölgemize gelen yabancı uyruklu kişilerin kimler olduğunu sorgulamadan kiraya verilen bu evler büyük bir tehlike arz etmektedir. Evini günlük kiraya verenlere yasal anlamda yaptırımların uygulanması gerekmektedir. Günlük kiralık evlerde kalanlar kimlerdir ne amaçla kiralanıyor. Bu pek sorgulanmıyor. Genel anlamda terör örgütleri tarafından hücre evleri ve fuhuş evleri olarak kullanılması rezaletten öte hiç bir şey değildir. Hiçbir denetime tabii tutulmamasının verdiği rahatlıkla bu sektörün önüne geçilemiyor. Sosyal medya da internet sitelerinde bu tür günlük kiralık evlerin ilanları sıkça görülmektedir. Bu ilanları veren kişilerin ad, soyad ve açık adresleri ilan verdikleri sitelerde açıkça belirtilmektedir. İlgili mercilerin bunlara denetim yapmaları yasal anlamda hangi ceza gerekiyorsa yaptırım uygulamalıdırlar" dedi.

"Art niyetle yapılan ticari faaliyetlerin yüz karalığından öte hiçbir şey ifade etmemektedir" diyen Taflan "Bu tür faaliyetler de bulunan gayrimenkul sahipleri rutin olarak bu işi icra eden emlakçı kisvesi adı altında ne olduğu kim olduğu belli olmayan dolandırıcılar, nakit ve yüksek miktarda para döngüsü olduğu için bir ticaret kapısı haline gelen günlük evlerde bazı konut sahipleri vergiden kaçırmak için günlük kiralık bildirimi yapmak istemiyor. Ayrıca bazı ev sahipleri ve emlakçı adı altında bu işi yapan ayakçı çantacı diye tabir ettiğimiz hırsızlar dolandırıcılar evleri başkalarına defalarca kiralıyorlar. Uzun zamandır beri değindiğimiz ve hassasiyeti olan bu konunun ivedilikle beklediğimiz yasal düzenlemenin bir an önce yürürlüğe girmesi ve cezai işlemlerin uygulanması ayrıca mali ve güvenlik açısından denetimlerin sıklaştırılması gerekmektedir" şeklinde konuştu. - TRABZON