Voleybol Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile mücadele etti ve büyük bir zafer elde ederek şampiyonluğa ulaştı. Ay-Yıldızlılar, Sırbistan'ı mağlup ederek zirveye çıktı. Ancak, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in şampiyonluk sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımı, spor spikeri Güntekin Onay'dan keskin bir eleştiri aldı. Bu eleştiriye Melih Gökçek'ten ise hızlı bir yanıt geldi. Peki, Güntekin Onay Melih Gökçek Twitter olayı nedir? İşte detaylar…

Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Türkiye, Sırbistan'ı mağlup ederek şampiyon oldu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Melih Gökçek'in şampiyonluk sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımın ardından spor spikeri Güntekin Onay'dan çok sert bir tepki geldi. Melih Gökçek'ten ise tepki gecikmedi. Peki, Güntekin Onay Melih Gökçek Twitter olayı nedir? Detaylar haberimizdedir…

GÜNTEKİN ONAY MELİH GÖKÇEK TWİTTER OLAYI NEDİR?

Filenin Sultanları rakibini 25-27, 25-21, 22-25, 25-22 ve 15-13'lük setlerle 3-2 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı. Büyük zaferin ardından ülkenin dört bir yanında sevinç yaşanırken, sosyal medyadan da birçok paylaşım yapıldı. Bu paylaşımlarından biri ise sosyal medyadaki aktifliği ile bilinen eski ABB Başkanı Melih Gökçek.

Melih Gökçek, voleybolcu Ebrar Karakurt'u hedefine alarak, "Bayanlar Türk Milli Voleybol takımının Avrupa Şampiyonluğunu tebrik ediyorum… Türk sporuna son on senedir sayın cumhurbaşkanımızın katkıları dolayısıyla hemen her branşda gelen şampiyonluklar dolayısıyla sayın cumhurbaşkanımıza çok şey borçluyuz… Not: Ebrar konusunda tek geri adımımız yoktur biline… Sultan Abdülhamid'e laf eden tanzimat artıklarının milli takımda yeri olmamalı." ifadelerini kullandı.

"YOLSUZLUK İDDİALARI TAVAN YAPMIŞ"

"Aynı gün Güntekin Onay'dan ise Melih Gökçek'e yanıt geldi. Onay, "Melih Gökçek ! Senin de ne iş yaptığın ? Nasıl para kazandığın belli değil ! Yolsuzluk iddiaları tavan yapmış! Sen ne iş yapıyorsun da böyle bir servetin var? Kamuoyuna bi açıklarsan çok mutlu olacağız ? Hadi bekliyoruz!" ifadelerini kullandı ve "Senden korkan da senin gibi olsun , hadi yaz ! Nasıl zengin oldun ? Sen kimsin ? Bu ülke senden tiksiniyor ! Vatandaş olarak ben de tiksiniyorum! Kimse bu vatandaşın hakkını gasp edemez. Lütfen bu ülkenin emekçisini, memurunu, garibanını biraz düşünüyorsan ses etme artık ! Yeter , Sayın Gökçek !" ifadelerine yer verdi.

"SANA SAMAN GÖNDEREYİM OYALAN"

Gökçek ise Onay'a yine Twitter üzerinden cevap verdi ve "Fosil… Piyasadan silindin… Seni adam yerine koyan yok… Kendini hatırlatmak, solculara, LGBT'lilere yaranmak için bana mi sataşıyorsun? Sana saman göndereyim oyalan…" ifadelerini kullandı.