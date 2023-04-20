Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Güntay Şimşek hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Güntay Şimşek'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Güntay Şimşek kimdir? Güntay Şimşek kaç yaşında, nereli? Güntay Şimşek hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Güntay Şimşek hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Güntay Şimşek'in hayatını araştırıyor. Peki, Güntay Şimşek kimdir? Güntay Şimşek kaç yaşında, nereli? Güntay Şimşek hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

GÜNTAY ŞİMŞEK KİMDİR?

1968 yılında Erzurum'un Olur İlçesi'nde doğdu.

İlk ve ortaokulu Olur'da liseyi ise Bursa Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde bitirdi. 1984-1988 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde yüksek öğrenim gördü. 1989-1990 yıllarında askerlik görevini tamamladı.

1990 yılında Zaman gazetesinde muhabir olarak gazeteciliğe adım attı. 1994 Yılında Türkiye'de ilk defa Zaman gazetesinde 'Ulaşım Sayfası'

hazırlayarak meslekte bu alanda öncülük yaptı. 1994 yılında Zaman Gazetesi Ekonomi Şef Yardımcılığı görevini üstlendi. 1995 Yılında Zaman Gazetesi'nin Haber Müdürü oldu. 1995 Yılında Haber Müdürlüğü göreviyle birlikte Zaman gazetesinde haftada 3 gün köşe yazmaya başladı.

1998 Yılında Zaman Gazetesi'ndeki görevine paralel olarak TGRT Televizyonu'nda (Fox TV) havacılık ve turizm programı Airport'u yapmaya başladı.

2000 Yılında Zaman gazetesindeki haber müdürlüğü görevini bırakarak, gazetede haftada 5 gün köşe yazarlığı görevini üstlendi. 2000 yılında yazarlık göreviyle birlikte Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni danışmanlığını üstlendi.

2000 - 2002 Yılları arasında kendi kurduğu Kaan Film Prodüksiyon şirketinde NTV Televizyonu'na Airport Programını yaptı. Bu şirket bünyesinde CNN Türk Televizyonu için de Zamana Direnen Belgesel filmi hazırlandı. 2001 Yılında Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Tarafından Yılın Yazarı olarak ödüllendirildi.

2002 yılında Kaan şirketi bünyesinde Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı aylık Transport Dergisi çıkarmaya başladı. 2003 Yılında yine Kaan şirketi bünyesinde aylık Global Enerji Dergisi projesini geliştirdi.

2003 yılında Sabah gazetesine yazar olarak geçti. Bu grupta yazarlık göreviyle birlikte Ekonomi Dergi Gurubu'nun yayın direktörlüğün üstlendi. Kaan şirketi bünyesindeki televizyon programını genel koordinatör görevini üstelenerek ATV Televizyonu'na, Transport ve Global Enerji dergilerinin de genel yayın yönetmenliğini devam ettirerek Sabah grubuna taşıdı.

2005 yılında ekonomi dergisi Para'nın da yayın direktörlüğü sorumluluğunu aldı. 2005 yılında Sabah ve ATV ve Para'daki görevlerine ilave olarak Takvim gazetesinin ekonomi müdürlüğü ve cemiyet dergisi Şamdan Plus'a yazılar yazmaya başladı.

2008 yılında Haberturk'e transfer oldu. Haberturk Televizyonu ekonomi koordinatörlüğü görevine getirildi. 2008 Yılında Burç Eğitim Kurumları alanında yılın en uzman gazeteci yazarı seçildi.

2009 yılında yayın hayatına başlayan Habertürk gazetesinde haftada 4 gün yazarlık yapmaya başladı.

2010 yılında Haberturk Grubu bünyesinde yayın hayatına başlayan Bloomberg Tv kanalında haftada iki gün enerji ve ulaşım konularında yorumcu oldu.