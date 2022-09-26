TRT1 ekranlarında yayımlanan Gönül Dağı dizisi ilgiyle takip ediliyor. Dizinin yayınlanan son bölümünden sonra Günşıl karakteri merak konusu oldu. Peki, Günşıl diziden neden ayrıldı? Gönül Dağı Günşıl neden yok? Gönül Dağı Günşıl geri dönecek mi? İşte detaylar...

TRT'nin sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisi, Cumartesi günü TRT ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Büyük ilgiyle izlenen dizinin son bölümünden sonra Günşıl karakterinin dizinin ilerleyen bölümlerinde yer alıp almayacağı araştırılmaya başlandı.Peki, Günşıl diziden neden ayrıldı? Gönül Dağı Günşıl neden yok? Gönül Dağı Günşıl geri dönecek mi? Detaylar haberimizde...

GÜNŞIL DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı dizisindeki Günşıl karakterine Gülhan Tekin hayat vererek izleyiciyle buluşmaktadır. Gülhan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güçlü kadınları oynamayı hep sevdim. Günşıl da küçücük dünyasına büyük hayaller sığdıran bir güçlü kadındı. Umarım kendine inanan tüm kadınlara ufak da olsa bir şey katmıştır. Bana kattıkları için teşekkür ederim. Hoşçakal Gedelli" ifadelerini kullandı. Günşıl dizide tiyatro oyununun beğenilmesi üzerine İstanbul'a gidiyor.

GÖNÜL DAĞI GÜNŞIL NEDEN YOK?

Günşıl daha önce kasabada yayınladıkları tiyatro gösterisinin İstanbul'da bir dernek tarafından beğenilmesi sonucunda İstanbul'a gidiyor.