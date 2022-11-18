Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Günseli Kato geliyor. Günseli Kato'un açıklamasının ne olduğu araştırılıyor. Peki, Günseli Kato kimdir? Günseli Kato ne dedi? Günseli Kato açıklaması nedir? İşte detaylar...

Günseli Kato'nun katıldığı bir programda yaptığı açıklama gündem oldu. Seramik sanatçısı ve ressam Günseli Kato açıklaması merak konusu oldu. Günseli Kato kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Günseli Kato kimdir? Günseli Kato ne dedi? Günseli Kato açıklaması nedir? Detaylar haberimizde...

GÜNSELİ KATO KİMDİR?

1956 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Günseli Kato'nun resim sanatına ilgisi 1974 yılında Profesör Süheyl Ünver'in Topkapı Sarayı Müzesi'nde verdiği minyatür derslerine katılmasıyla başladı. Türkiye'ye dönmeden önce 12 yıl boyunca, bir İslam seramik sanatı uzmanı olan Takuo Kato'nun atölyesinde çalıştı. 1981 yılında Japonya'nın Sato Bursu'nu kazanması üzerine Tokyo Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Geleneksel Japon Resmi Bölümü'nde Profesör Hirayama Ikuo ile çalışarak eğitimini tamamladı. Günseli Kato, Tokyo'da okuduğu okulda 1983 yılından beri Türk minyatür sanatı üzerine dersler veriyor. Türkiye'ye dönmeden önce 12 yıl boyunca, bir İslam seramik sanatı uzmanı olan Takuo Kato'nun atölyesinde çalıştı. 1994 yılında Asahi Gazetesi Kültür Merkezi'nde Günseli Kato Türk minyatür sınıfı açıldı. Kato yılda iki kez bu okulda ders vermeyi sürdürüyor.

Türkiye'ye döndüğünden beri Türk ve Japon kültürlerini harmanlayarak ve minyatür sanatı öğelerini performans, heykel ve resim gibi alanlara taşıyarak gelenekseli çağdaş sanat anlayışıyla buluşturmaktadır. Kültürel öğelerle hem geçmişi vurgulayıp hem de kültürler üstü bir alan oluşturmaktadır. Bu farklı sanat disiplinlerini ve ideallerini buluşturduğu sergilerini İstanbul'da bir çok tarihi mekanda açmıştır ve çalışmalarına devam etmektedir. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde ders vermeye devam eden Kato, Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın (AÇEV) yeni projelerinde yer almaktadır. 2010 yılından beri Türk televizyon kanallarında kültür ve sanat hakkında programlar yapmakta ve sunmaktadır.

GÜNSELİ KATO NE DEDİ?

Oyuncu Ceyda Düvenci'nin NTV ekranlarında sunmaya başladığı "Bambaşka Sohbetler" programının bu haftaki konuğu seramik sanatçısı ve ressam Günseli Kato oldu. Kato annelik hakkında, "Çocuk doğurmak kadar güzel bir şey yok bir kadın için. Kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir. Doğurduğunuz andan itibaren mertebe kat ediyorsunuz, insan olarak bir canlıya can vermek ve onu büyütmek... İyi ki doğurdum" dedi.