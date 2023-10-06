Günlük Dolar Kuru (6 Ekim) Canlı: Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar, Altın ve Euro kaç TL? 6 Ekim Güncel dolar kuru!

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DOLAR KAÇ TL?

Dolar saat 11.15 itibarıyla 27,62'den işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro 29,14'ten alıcı buluyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise 33,71'den satılıyor.

PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, raporun iş gücü piyasasına daha fazla ışık tutacağını ve bunun ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı adımlarda belirleyici bir etken olacağını ifade etti. Fed'in gelecek süreçte hangi adımları atacağına dair devam eden belirsizlikler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltmesinin ardından Dünya Bankası da tahminini yukarı yönlü güncelledi. Dünya Bankası, Türkiye için ekonomik büyüme beklentisini yüzde 3,2'den yüzde 4,2'ye çıkardı.