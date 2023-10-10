Günlük Dolar Kuru (10 Ekim) Canlı: Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar, Altın ve Euro kaç TL? 10 Ekim Güncel dolar kuru!

10 Ekim tarihli güncel dolar kuru, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Dolar, Altın ve Euro ne kadar oldu? Dolar/TL haftaya yükselişle başladı. Yeni ekonomi yönetiminin ilk faiz kararında sert bir artış yaşandı. Peki, 10 Ekim dolar ne kadar oldu, kaç TL? Dolar, Altın ve Euro ne kadar 2023? Faiz kararı sonrası dolar, altın ve euro ne kadar oldu? Bu soruların yanıtları ve daha fazlası haberimizde...

Dolar ne kadar ve bir dolar kaç TL, ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 10 Ekim dolar ne kadar oldu, ve döviz kuru canlı takip konuları araştırılıyor. Yeni ekonomi yönetimi ilk faiz kararında sert bir artış yaptı. Dolar ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. Faiz kararı sonrası dolar, altın ve euro ne kadar oldu 2023? sorularına yanıt aranıyor. 10 Ekim dolar ne kadar oldu, kaç TL? Dolar, Altın ve Euro ne kadar 2023? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar 27,70'den işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro 29,22'ye satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise 33,78'den alıcı buluyor.

İSRAİL MERKEZ BANKASI DÖVİZ SATMAYA BAŞLADI

Saldırıların hedefi olan İsrail'de para birimi şekel yüzde 2'ye varan gerileme kaydetti. İsrail Merkez Bankası para birimindeki oynaklığa müdahale etmek için 30 milyar dolara varan döviz satışı programı açıkladı. Banka, para birimi şekeldeki oynaklığı yumuşatmak ve piyasaların düzgün işleyişinin devamını tesis etmek için gerekli likiditeyi sağlamak amacıyla önümüzdeki dönemde piyasada faaliyet gösterecek.

PİYASADA NEGATİF SEYİR HAKİM

Küresel piyasalar İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların getirdiği tedirginlikle haftaya negatif bir seyirle başlarken, gözler bölgeden gelecek haber akışına çevrildi. Geçen hafta, enflasyon ve resesyon ikileminin yeniden varlık fiyatları üzerinde etkili olduğu dikkati çekerken, hafta sonu artan jeopolitik riskler özellikle emtia fiyatlarında oynaklığı artırdı. Buna göre, Brent petrolün varil fiyatı geçen haftayı yüzde 8,7'lik düşüşle kapatmasına karşın, yeni haftaya yüzde 3,4 yükselişle 86,8 dolardan başladı.

RİSK ALGISI YÜKSEK

Analistler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların daha da genişleyebileceği ihtimalinin risk algısının yüksek seyretmesine neden olduğunu kaydederek, artan petrol fiyatlarının küresel bazda enflasyon endişesini artırabileceğini ifade etti.