Kış aylarının gelmesi ile birlikte konuya ilişkin birçok konu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu konulardan bir tanesi ise Günler ne zaman uzayacak? Sorusu oluyor. Peki, Günler ne zaman uzayacak? Günler hangi tarihte uzamaya başlıyor? İşte detaylar..

Günlerin uzaması birçok vatandaş için oldukça önemli bir yere sahip. Merak edilen ve araştırılan sorular arasında Günler ne zaman uzayacak? Sorusu da yer alıyor. Bu haberimizde merak eden kullanıcılarımız için Günler ne zaman uzayacak? Sorusunu yanıtladık. Peki, Günler ne zaman uzayacak? Günler hangi tarihte uzamaya başlıyor?

GÜNLER NE ZAMAN UZAYACAK?

Kış gündönümünde (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Kuzey yarımkürede gündüzler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Güney yarımkürede en uzun gün, kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır. Kuzey yarımkürede gölgelerin en uzun olduğu gündür.