Son zamanlarda ülke gündeminde yer alan yaz saati uygulaması ile birlikte Günler ne zaman uzamaya başlıyor? Sorusu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar, 2022 Günler ne zaman, hangi tarihte uzayacak? Sorusu ile birlikte internet üzerinde arama gerçekleştiriyor. Peki, Günler ne zaman uzamaya başlıyor? 2022 Günler ne zaman, hangi tarihte uzayacak?

Gündemde yer alan yaz saati uygulaması sebebiyle birçok vatandaş, Günler ne zaman uzamaya başlıyor? 2022 Günler ne zaman, hangi tarihte uzayacak? Sorularını merak ediyor ve arama motorları üzerinde araştırıyor. Bu haberimizde merak eden vatandaşlarımız için Günler ne zaman uzamaya başlıyor? Sorusunu yanıtladık. Peki, Günler ne zaman uzamaya başlıyor? 2022 Günler ne zaman, hangi tarihte uzayacak?

GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLIYOR?

21 Aralık tarihinin gelmesi ile birlikte güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. 21 Aralık itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder. Buna göre günler, 21 Aralık tarihinde uzamaya başlıyor. 21 Aralık tarihinden sonra (21 Aralık) Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.